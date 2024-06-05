Özgür Özel'den “cins kedi” eleştirisine yanıt: Sokağa atılmış, sahiplenmek hata mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kedi sahiplendiğini duyurduğu paylaşımına gelen 'cins kedi' eleştirisine yanıt verdi.

Özgür Özel'den “cins kedi” eleştirisine yanıt: Sokağa atılmış, sahiplenmek hata mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerin yapıldığı 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini sahiplendi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Narlıdere Belediye Başkanımız Erman Uzun'un bir kardeşini sahiplendiği, yerel seçimleri kazandığımız 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini de biz sahiplendik. Doğduğu gecenin anısına adını Zafer koyduk. Zafer, yeni zaferlere doğru Genel Merkezimizde Şero ile omuz omuza hep yanımızda olacak" ifadelerini kullandı.

Özel'in paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı, "Cins kedi??" yorumunu yaptı. Yoruma yanıt veren Özel ise "Cins olsa ne olur olmasa ne olur? 3 kardeşi ile sokağa atılmış sonuçta sahiplenmek hata mı?" ifadelerini kullandı.

Özel'in yanıtına ise aynı kullanıcı "İnsanlara örnek olmak adına; cins olmayan sokak hayvanlarını sahiplenip, medyada onları görünür kılmamız gerektiğini düşünüyorum Hata anneyi kısırlaştırmayıp, doğurtup, yavruları sokağa atan kişilerde tabii ki... sevgiler..." cevabını verdi.

CHP'nin kedisi Şero'ya arkadaş geldi! Özgür Özel, 31 Mart'ta doğan kediyi sahiplendi; adını 'Zafer' koyduCHP'nin kedisi Şero'ya arkadaş geldi! Özgür Özel, 31 Mart'ta doğan kediyi sahiplendi; adını 'Zafer' koyduGüncel

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