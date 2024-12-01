Özgür Özel'den Cem Aydın'a Tebrik Mesajı

CHP’nin 17’nci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı, “Gelecek ve Umut” temasıyla Ankara, Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Kurultaya 81 ilden il gençlik örgütleri katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açış konuşmasını yaptığı kurultay, akşam saatlerinde sonuçlandı. Mevcut Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, görevini kurultayın tek adayı PM Üyesi Cem Aydın'a devretti. CHP'nin yeni Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın oldu.

ÖZEL'DEN TEBRİK MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden Cem Aydın'ı tebrik ederek, "Partimizin genç neferleriyle omuz omuza daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz. Cem Aydın’a yeni görevinde başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.

Cem Aydın liderliğindeki CHP Gençlik Kolları’nın önümüzdeki dönemde gençlere yönelik yeni projelerle sahada daha etkin bir şekilde yer alması bekleniyor.

17. Olağan Gençlik Kolları Gelecek ve Umut Kurultayımızda Gençlik Kolları Genel Başkanlığımıza seçilen Cem Aydın ve yönetimini tebrik ediyor, birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.



Görev süresini tamamlayan ancak partimize hizmetleri devam edecek olan önceki dönem Gençlik… pic.twitter.com/Wc5Y0rLT50 — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 1, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem