Özgür Özel'den Bahçesaray Belediyesi'ne Kayyım Atanmasına Tepki: 'İktidarın Çaresizliğinin İtirafı'

Van'da DEM Partili Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır görevden alınarak yerine kayyım atandı. Kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tepki geldi. CHP lideri, "İktidarın ardı ardına seçilmiş belediye başkanlarına yönelttiği operasyonlar, bir çaresizliğin itirafıdır" dedi.

Özgür Özel'den Bahçesaray Belediyesi'ne Kayyım Atanmasına Tepki: 'İktidarın Çaresizliğinin İtirafı'

DEM Partili Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır görevden alınarak yerine kayyım atandı. Hazır'ın yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bahçesaray Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki gösterdi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'ÇARESİZLİĞİN İTİRAFİ'

"İktidarın ardı ardına seçilmiş belediye başkanlarına yönelttiği operasyonlar, milletin iradesini hiçe saymaktır, bir çaresizliğin itirafıdır. Dün nasıl Esenyurt'un, Tunceli'nin, Mardin'in yanındaysak bugün de Bahçesaray'ın ve Bahçesaray halkının iradesinin yanında duracağız."

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DEM Partili Bahçesaray Belediyesi'ne Kayyım AtandıDEM Partili Bahçesaray Belediyesi'ne Kayyım AtandıGüncel

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