Özgür Özel'den Avrupa şampiyonu kadın boksörlere tebrik telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli’yi telefonla arayarak tebrik etti.

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Özgür Özel'den Avrupa şampiyonu kadın boksörlere tebrik telefonu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmenel altın madalyanın sahibi oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çakıroğlu ve Sürmeneli’yi telefonla arayarak tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan kadın boksörleri kutladı. Özel, Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli’yi telefonla arayarak kutladı.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan büyük başarı: Üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olduMilli boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan büyük başarı: Üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olduSpor

Kaynak: ANKA

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