Özgür Özel'den 'Asgari Ücret' Çıkışı: 'Zam Teklifimiz Belli'

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin İstanbul'daki adresi bu hafta Çatalca oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada kötülük karşısında kazanacaklarını söyledi. CHP lideri, ülkede yakında iktidarın değişeceğini belirterek "3 ay sonra olur, 2,5 yol sonra mecburen seçim var, o zaman olur" dedi.

Kendilerine yönelik birçok saldırı olduğunu vurgulayan Özel, "CHP hakça bir düzeni kurmaya, birlikte daha çok kazanmaya, daha adil bölüşmeye, herkesin yüzünü güldürmeye geliyor. Bizden korkacaksa kul hakkı yiyenler korksun, zulmedenler korksun, Volkan Konak'ın arkasından kötü laf edenler korksun, bu vatanın bu milletin düşmanları korksun. Anadolu'nun, Trakya'nın güzel insanları hangi partiden olursa olsun hiç korkmasın" diye konuştu.

'PATRONLA ASGARİ ÜCRETLİ AYNI VERGİYİ VERİYOR'

Yoksulluk sınırının 97 bin liraya yükseldiğini söyleyen CHP lideri, ülkede büyük bir yoksulluk olduğunu ifade etti. Özel, vatandaştan ağır vergiler alındığını söyleyerek "KADAŞ'ın getirdiği bir vergi düzeni var. Toplanan 100 liralık verginin 63'ünü dolaylı vergiden topluyorlar. Nedir bu vergi? Zengin fakir ayırt etmeyen vergi. Karşıdaki bakkala gidip peyniri kim alırsa alsın aynı vergi. Holding sahibi ile asgari ücretli de aynı vergiyi veriyor. Bu vergi toplam vergilerin yüzde 63'ü. Geriye kalanda yüzde 25 var. O da hepinizin aldığı maaşlardan kesilen gelir vergisi. Yüzde bir ıvır zıvır vergiler var. Geriye kalan yüzde 11 ise kurumlar vergisi. Holdingler, fabrikalar, ithalatlar ihracatlar, bunca zenginlikten sadece yüzde 11 alınıyor" ifadelerini kullandı.

En çok vergi vermesi gereken kesimin yüzde 11, en az vermesi gereken kesimin yüzde 88 vergi verdiğini belirten Özel, "Türkiye'de iktidar değişecek. Halkın iktidarı gelecek. Çok kazanandan çok vergi alacağız, az kazanandan az alacağız, kazanmayandan vergi almayacağız. Bu ülkede yüzü asık olan, ağlayan, umutsuz olanların yüzü gülecek. Pişkin pişkin memleketi sömürenlerin keyfi kaçacak söz veriyoruz" dedi.

'TEKLİFİMİZ YÜZDE 39 ZAM'

Emeklilerin AK Parti gelmeden önce bir buçuk asgari ücret aldıklarını anlatan Özel, "Asgari ücret çok düşük ama bugün bir buçuk asgari ücret alsalar 33 bin lira. Bugün emeklileri 16 bin liraya mahkûm ettiler. Yine asgari ücretliler bir aylık maaşla 7 çeyrek altın alıyorlardı. Şimdi 2'sini zor alıyorlar. CHP'nin bu seneki asgari ücret teklifi 39. Bir emekçi kardeşim bana şöyle dedi: Yalan dolana tokuz, asgari ücret olmalı 39" şeklinde konuştu.

