Özgür Özel Yaralıları Ziyaret Etti: Türkiye Tuhaf Ölüm Vakalarından Kurtulmak Zorunda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yangın faciasına yaralananları ziyaret etti. Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ve bekleyen yakınlarını ziyaret eden Özel, ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Özel, "Öncelikle üniversitemizin rektörü, başhekimi, vali yardımcımız, sağlık müdürümüz bizleri burada misafir ettiler, bizlere eşlik ettiler. Her birine teşekkür ederiz. İçeride vatandaşlarımız hastanede kendilerine gösterilen ilgiden memnunlar. Yoğun bakımda olan 1 hastamız hariç, tüm hastalarımızı ziyaret ettik. Çok ilgi çekici insan hikayeleri, kurtuluş hikayeleri var evlat sevgisine dair, aile olmaya dair. Eşini ve iki çocuğunu kaybetmiş kurtulan bir babanın duyguları da çok farklı, bütün çocuklarını çarşafla aşağı indirebilmiş bir babanın da" dedi.

'YOK YERE ÖLÜMLER ÜLKESİ'

Özel, böyle kötü olayların bir daha yaşanmaması için herkese düşen sorumluluklar olduğunu ifade ederek, "Otelin önünde de söyledim. Üzerimize ne düşüyorsa yapmak zorundayız. Türkiye artık tuhaf ölümler, yok yere ölümler ülkesi olmaktan kurtulmak zorunda. Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum, hayatını kurtaranlara da acil şifalar diliyorum. Bir daha böyle günlerin yaşanmamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR GAYET İYİYDİ'

Özgür Özel, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ise, "Sayın başhekimimiz daha detaylı açıklama yapacaktır ama genelde sağlık durumlarının iyiye gittiği söylendi. Çocuklar gayet iyiydi. Yoğun bakımda olan 1 hastamız var. Genelde ziyaret ettiklerimizin durumları iyiye gidiyor ama ameliyat olacak olanlar var, kırıkları olanlar var, tedavileri sürenler var. Yaralılar arasında 12-14 tane çocuk gördük ama rakamları hastaneden almak daha doğru olacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA