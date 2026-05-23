Özgür Özel: Uzlaşı Yok, Mutlak Butlan Kararını Tanımıyoruz
Mutlak butlan kararı ile genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel açıklamalarda bulundu.
Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:
"Bugün bir kapalı grup toplantımız vardı. Grup başkanlığı boşalırsa yeniden seçim yapılır. Arkadaşlarımızın önerisiyle yeniden grup başkanlığı seçimi oldu. Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim. 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden Grup Başkanı seçildim. Bir uzlaşı yok, mutlak butlan kararını tanımıyoruz."
