Özgür Özel 'TRT' Çağrısını Yineledi: 'Yargılamayı Canlı Yayınlasın'

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Avcılar ilçesi Marmara Caddesi'nde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TBMM'deki AKP grup toplantısı çıkışında "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusuna verdiği "Söyledim ya!" yanıtına değinen Özel, şöyle konuştu:

"Bu iktidar, yoksulların feryadını duymayan, gençlerin taleplerini duymayan, esnafın sorunlarını görmeyen, emekliyi, asgari ücretliyi görmeyen, duymayan bir yönetim anlayışına sahip. Ocak ayında 22 bin liralık asgari ücrete itiraz etmiştik. O asgari ücret, TÜİK'e göre bile beş ayda 3 bin 300 TL eridi, 19 bin TL'ye düştü. 14 bin 500 TL'lik emekli maaşı 12 bin 300 TL'ye düştü. Erdoğan'ın en çok kızdığı altın hesabı. Altın hesabını bırakırsam emekliyi senin vicdanına bırakmış olurum. Altın hesabını bırakırsam asgari ücretliyi kaderine terk etmiş olurum. Bundan 23 yıl önce Tayyip Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, bugün en düşük emekli maaşı 2 çeyrek altın alıyor. 8 çeyrek altından iki çeyrek altına düştük AK Parti iktidarında. Asgari ücretli 7 çeyrek altın alıyordu AK Parti geldiğinde, şu anda 3 çeyrek altın alabiliyor.

'ONA ARA ZAMMI SÖYLETENE KADAR...'

Dün mazot hesabı yapalım dedik. Dünden itibaren 1 litre mazot 50 TL'yi bile geçti. Tayyip Bey çıkmış, 'Ben iktidara geldiğimde asgari ücretli şu kadar mazot alıyordu, şimdi bu kadar mazot alıyor' diyor. Türkiye'de asgari ücret 445 litre mazot alırmış, doğru. Beğenmediğin Yunanistan'da 658 litre, İspanya'da 972 litre, Fransa'da bin 170 litre, Almanya'da asgari ücret bin 370 litre mazot. Normalde Tayyip Bey, seçimden önce asgari ücrete yılda 4 kez zam yapacağım diyordu şimdi asgari ücrete geçen sene 1 tane bile zam yapmadı. Emekli seyyanen zam almazsa geçinmesi mümkün değil. Asgari ücretliye ve emekliye sahip çıkmaya, mücadeleye güç ve ses vermeye var mısınız?

Tayyip Bey'e sormuşlar, 'Asgari ücrete ara zam var mı'. Ne var diyor, ne yok diyor. 'Söyledim ya' diyor. Hiçbir şey söylemedi. Ona ara zammı söyletene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Ara zam hakkımız, söke söke alırız. Mahkemedeki adaleti aramak da bizim işimiz, pazardaki adaleti aramak da bizim işimiz. Vergideki adaleti aramak da bizim işimiz. Çünkü biz ezenlerden değil ezilenlerden yana bir partiyiz."

CUMHURBAŞKANI'NA 'TRT' ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı'na 'TRT' çağrısını yineleyen Özel, "Herkes yargılansın, yargıdan kimse kaçamaz, kaçmayız. Hem terörsüz Türkiye, hem iç cepheyi güçlendirmek için, yargılamaları tutuksuz yapın, arkadaşlarımız milletin verdiği görevlerinin başına, ailelerinin yanına dönsünler. Yargılamalar olsun, bir tek şey istiyoruz. Hak yerini bulsun, millet yalanı da cevabını da duysun. Cesaretiniz varsa yargılamayı TRT yayınlasın, millet izlesin. Ekrem Başkanı tanıdığım güne şükürler olsun, onu aday yaptık, şükürler olsun. Cumhurbaşkanı olacak, Allah nasip etsin inşallah. Ne onu tanıdığım güne, ne aday ettiğimiz güne, ne ona kefalet koyduğum güne pişman değilim" dedi.

Kaynak: ANKA