Özgür Özel TBMM Önünde Toplanan Partililere Seslendi: Onurlu İnsanlar Çıkar ve Oyunu Bozar

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 'mutlak butlan' kararı sonrası yaşanan kriz her geçen gün derinleşiyor. Bugün mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma kararı almasının ardından gerilim bir kez daha zirve yaptı.

GRUP TOPLANTISI KRİZİ

Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri sabah erken saatlerden itibaren toplantının gerçekleşeceği meclis salonunda toplanırken, TBMM önünde de Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri karşı karşıya geldi. Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamayla TBMM'deki toplantıda konuşmaktan vaz geçtiğini duyurarak partilileri saat 14:00'te CHP Genel Merkezi'ne davet ederken, Özel saat 13:30'ta grup toplantısında konuşma yapacak.

ÖZEL, TBMM ÖNÜNDE TOPLANAN KALABALIĞA SESLENDİ

Öte yandan TBMM önünde ve içinde yaşanan gerilimin ardından ziyaretçi yasağı getirilirken, Özgür Özel TBMM önünde destek için toplanan parti üyelerinin yanına gelerek kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde oldu:

'DARBEYİ MECLİS'İN KAPILARI ÖNÜNDEN GERİ PÜSKÜRTTÜNÜZ'

"Türkiye benimle değil sizinle gurur duyuyor. Siz bugün, kurtuluşun ve kuruluşun partisi olan CHP'ye, bu Meclis'i kurmuş olan, sandığı getirmiş olan CHP'ye karşı, onun seçtiği genel başkana, milletvekillerine karşı Ak Parti'nin girişimiyle yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez daha şanlı Meclis'in kapıları önünden geri püskürttünüz. Siz olmasaydınız baba ocağımıza sabahın 7'sinde gelen, genel merkezin önünden geçmemesi gereken tipler bir kez daha burada olacak, sanki CHP'nin misafiriymiş gibi içeri sokulacak, grup salonunu zorla ele geçirmeye çalışacaktı. Siz şunu gösterdiniz: İllerinde partinin hiçbir yerinde olmayanlar, umudu olmayanlar, partiye yakışmayanlar geldiler. Kendilerine hiçbir şey vaat edilmemiş ama haklının yanında ve tarihin doğru tarafında durmak isteyen sizler o iri ama haksız hukuksuzluklara karşı kendinizi siper ettiniz helal olsun size.

'ÖNCE KURULTAYI YAPACAĞIZ, SONRA İKTİDAR OLACAĞIZ'

Birtakım toplama kalabalıklarla, bin kişiden meşruiyet devşirmeye çalışırsanız onların karşısına bu onurlu insanlar çıkar ve oyunu bozar. TBMM Birtakım toplama kalabalıklarla, bin kişiden meşruiyet devşirmeye çalışırsanız onların karşısına bu onurlu insanlar çıkar ve oyunu bozar Başkanlığı bugün içeride olumsuz görüntüler olmasın diye aldığı kararla ziyaretçi yasağı getirdi. Sizin buradaki varlığınız bir grup toplantısını yaptırmak ya da işgal girişimini engellemekten öte partinin hukukuna, sandığa ve hepimizin geleceğine sahip çıkmaktır. Belki grup salonu sizlerin bu onurlu ve cesur bedenlerinizden mahrum ancak sizlerin varlığınıza müteşekkiriz. Üzerinize düşeni öyle bir yaptınız ki unutulmayacak duruşlardan biri olarak geçti tarihe. . İki ses geliyor, biri Kurultay diğer iktidar. Önce kurultayı yapacağız sonra iktidar olacağız. Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinize minnet duyuyorum. Asla teslim olmayacağımı bilmenizi isterim."

Kaynak: Haber Merkezi