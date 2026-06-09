Özgür Özel, Süleyman Soylu'ya Tazminat Ödeyecek

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, CHP'li Özgür Özel'e sosyal medya paylaşımı nedeniyle açtığı tazminat davasını kazandı. Özel, Soylu'ya 20 bin lira ödeyecek.

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Özgür Özel, Süleyman Soylu'ya Tazminat Ödeyecek
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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 22 Ekim ile 3 ve 8 Aralık 2021 tarihlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e tazminat davası açtı.

20 BİN LİRALIK TAZMİNAT

Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Soylu'nun avukatları katıldı. Soylu'nun avukatı beyanında, önceki beyanlarını tekrar ettiğini bildirerek, davanın kabulünü istedi.

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Özgür Özel'in, Soylu'ya 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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