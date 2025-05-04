Özgür Özel Sırrı Süreyya Önder'in Herkesten Sakladığı Sırrı Açıkladı! 'Ben Öldükten Sonra Anlat' Demiş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün hayatını kaybeden Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Geçtiğimiz Ekim ayında çıkan Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaryosunun Önder tarafından yazıldığını açıkladı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in kendisine büyük bir anısını ve bir film senaryosunu yazdığını açıkladığını paylaştı. Özel, yaptığı açıklamada, Sırrı Süreyya Önder’in "Bir Cumhuriyet Şarkısı" isimli bir filmin senaryosunu yazdığını anlattı.

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaryosunu Sırrı Süreyya Önder yazdı. O dönem Sırrı Bey'in ve partisinin şeytanlaştırıldığı dönemdi. "Filme filmdekilerin emeğine yazık olur. Öldükten sonra bilsinler" dedi.

Özgür Özel Sırrı Süreyya Önder'in Herkesten Sakladığı Sırrı Açıkladı! 'Ben Öldükten Sonra Anlat' Demiş - Resim : 1

BİR CUMHURİYET ŞARKISI SENARİSTİ

Özel'in açıklaması şöyle:

"Sırrı Süreyya'nın bir emaneti var onu size söyleyeyim. Bir gün bana geldi ve dedi ki "Şu filmi izledin mi? Hangi filmi dedim? Bir Cumhuriyet Şarkısı. Yok daha izlemedim dedim. İzle hatırım için dedi. İzleyeceğim, izlemesem olur mu dedim. Ekrem başkanla o günlerde yeni tutuklanmış Ahmet Özer'in kızı ve oğluyla İstanbul il başkanımızla Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini izledik. Sonra bir araya geldik beğendin mi diye sordu...
Dedi ki ben ölene kadar bu sır sana emanettir. Sonra söyleyebilirsin. O filmin senaryosunu ben yazdım dedi.

Bunu niye bana emanet ettin diye sordum. Atatürk'ü anlatıyor film. O partinin ilk genel başkanının ben anlattım bunu da son genel başkanına emanet edeceğiz herhalde dedi."

Özgür Özel Sırrı Süreyya Önder'in Herkesten Sakladığı Sırrı Açıkladı! 'Ben Öldükten Sonra Anlat' Demiş - Resim : 2

BİR CUMHURİYET ŞARKISI FİLMİNİ KONUSU NE?

Bir Cumhuriyet Şarkısı, 1930’lu yılların Türkiyesi’nde sanatla devrim yapan bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın hikayesini konu ediyor. 1930’lu yıllar Türkiye’sine ayna tutan filminin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturuyor

BİR CUMHURİYET ŞARKSII FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Salih Bademci - Ahmet Adnan Saygun
Ahmet Rıfat Sungar - Münir Hayri Egeli
Ertan Saban - Mustafa Kemal Atatürk
Şifanur Gül - Nükhet
Melis Sezen - Mediha Hanım
Birce Akalay - Nimet Vahid
Okan Yalabık - Osman Zeki Üngör
Mehmet Özgür - Süleyman

BİR CUMHURİYET ŞARKISI FİLMİ SENARİSTİ KİM?

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaristi BKM yazı grubu ekibi olarak açıklanmıştı.

FİLMİN SENARYOSUNU SIRRI SÜREYYA ÖNDER YAZMIŞ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaryosunu yazdığını açıkladı.

Özel, Önder’in kendisine çok özel bir sırrını verdiğini ve 'Ben ölene kadar bu sır sende kalsın' dediğini aktardı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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