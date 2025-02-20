Özgür Özel Silivri Cezaevi Ziyareti Sonrası Açıklama Yapıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman’ı ziyaret etti.

Özel ziyaretlerin ardından Silivri'de açıklama yapıyor. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'UTANÇ DUYUYORUM'

"Bir siyasi parti genel başkanı olarak, bir başka siyasi partinin genel başkanını burada ziyaret ediyor olmaktan, 31 gündür partisinin başında muhalefet görevini yapması gerekirken burada tutuklu bulunan bir siyasi parti genel başkanını ziyaret etmekten utanç duyuyorum. Siyasette siyasi parti genel başkanlarının hukukları birbirine emanettir. Ümit Özdağ'ın ikameti Ankara, bir hakaret suçunun işlendiği iddia edilen yer Antalya, bir başka suçun işlendiği iddia edilen yer Kayseri. Bu işlemler Ankara'da, Antalya'da, Kayseri'de yapılsa bir siyasetçiye yapıldığı için yanlıştır ama bir hukuk zemini olur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı neyin nesi oluyor da yetkili olmadığı yerlerde iş yapıyor? Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na diyor ki 'sen işini bilmiyorsun, ben biliyorum.' Antalya'ya diyor ki 'suç vardı, göremedin; ben gördüm.' Kayseri'ye diyor ki 'sen Cumhurbaşkanımıza benim kadar yaranamazsın.' Böyle bir şey olur mu? Yetkisi olmayan ve bunu herkesin bildiği, en iyi de Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nın bildiği bir yetki aşımı, mesleki şımarıklık, meslektaşlarına yukarıdan bakma durumuyla karşı karşıyayız.

ÖZDAĞ'DAN BAKANLIĞA DİLEKÇE

Bu davranışların sonucunda burada bir genel başkan duruyor ve söylemeye utanıyorum, dün dilekçe yazmış Adalet Bakanlığı'na; 'Günde 10'dan fazla ziyaretçim geliyor. 10 sefer ayakkabılarımı çıkarıp giydiriyorlar. 30 sefer üstümü arıyorlar. Bu günde bir ziyaretçisi olan için normaldir, benim çok zoruma gidiyor, ağrıma gidiyor' diye. Böyle bir şey olmaz! Sayın Erdoğan'a mı sesleneyim, o duymuyorsa hanımefendi duyuyorsa akşam belki anlatır mı... Bir partinin genel başkanına rekabet zemini içinde ne yaparsan yap ne dersen de, bak dün bana neler dedin, ama bu olacak iş değil. Bunun ilerisinde bir başka parti, sizin şimdiki siyaset arkadaşlarınızdan birisini dokunulmazlığı yokken yakalayıp bunu mu yapsın? Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu yaklaşım aslında kendisinin Zafer Partisi'yle de bizlerle de Ekrem İmamoğlu'yla da Mansur Yavaş'la da bir mücadele gücünün kalmadığını, cesaretinin olmadığını gösteriyor.

Sayın Ümit Özdağ ziyaretiyle birlikte burada ilk kez ziyaret ettiğim Suat Toktaş, 22 gündür burada. Hep söylediğimi bir daha söyleyeceğim; burada tutuklu olan gazetecilik faaliyetidir, başka hiçbir şey değil. Suat Toktaş Türkiye'nin en büyük televizyonlarında 8 ayrı büyük televizyonda en üst düzey yöneticilik ve bugüne kadar 30 farklı görevde basın kuruluşlarında orta ve üst kademelerde yöneticilik yapmış birisidir. Bütün meseleye haber olarak bakan, haber etiği açısından bakan çok deneyimli bir gazetecidir.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi