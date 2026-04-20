Özgür Özel Numan Kurtulmuş Görüşmesinde Tarih Belli Oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile "ara seçim" gündemi kapsamında görüşeceği tarih belli oldu.

GÖRÜŞMENİN TARİHİ BELLİ OLDU

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önce duyurduğu Numan Kurtulmuş ile yapmak istediği görüşmenin kesinleştiğini duyurdu.

Buna göre Özgür Özel, 22 Nisan Çarşamba günü Kurtulmuş ile görüşecek.

