Özgür Özel Noktayı Koydu: Yeni Parti Kurulacak mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mahkeme kararı şke genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel, partide yaşanan hukuki ve siyasi krizin ardından memleketi Manisa’da açıklamalarda bulundu. Hatuniye Camisi’nde kıldığı bayram namazı sonrasında kameraların karşısına geçen Özel, "mutlak butlan" kararı sonrası başlayan tartışmalara noktayı koydu ve genel başkanlık seçimi için sandığı işaret etti.

'SEÇİMSİZ YÖNETMEYECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ'

Parti içinde bir an önce seçime gidilmesi gerektiğini savunan Özgür Özel, 81 il başkanı ve tüm üyelerin ortak talebinin sandık olduğunu vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu’na doğrudan seslenen Özel, kurultay kapısının açık olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bizim partimizde bir an önce seçimin yapılmasını istiyoruz. Kılıçdaroğlu’nun seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz. Kendisine çağrım; genel başkan 2 milyon üyemizin kararıyla belirlensin. Hangi delege yapısıyla gitmek istiyorsa seçime hazırım. Bu Türkiye’ye çok iyi bir örnek olur, tüm tartışmalar biter."

'KİMSE PARTİSİNDEN AYRILMASIN'

Gelişmelerin ardından tabanda oluşan tepkilere ve partiden ayrılma iddialarına değinen Özel, örgüte birlik mesajı verdi. Yeni bir siyasi oluşum içinde olmadıklarını net bir dille ifade eden Özel, "İstifa edelim diyenler var; kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz. Şu aşamada yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok" dedi.

'BUTLAN KARARI BİR MİLATTIR'

Hukuki sürece ilişkin parti içi dengeleri de değerlendiren Özgür Özel, net bir çizgi çekti. Geçmiş tartışmaları geride bıraktıklarını ancak karardan sonrasının önemli olduğunu belirten Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mutlak butlan kararı bir milattır. O günden sonra bu karara sahip çıkanlar 'butlancıdır' ve onlarla bir gönül bağımız yoktur. Ancak o tarihten sonra bizimle dayanışmaya gelen herkes yol arkadaşımızdır."

Kaynak: Haber Merkezi