Özgür Özel Lüleburgaz'da Konuşuyor: 'CHP'ye Çökmeye Çalışanlar Bilsin, Bizi Yenemezsiniz'

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'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen Halk Buluşması'nda konuşuyor. Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Milletin partisine, CHP'ye çökmeye çalışanlar bilsin. Siz çökmeye kalkarsınız ama bu millete diz çöktüremezsiniz. Elinizdeki tüm güçlerle saldırsanız da ne kadar kötü ne kadar acımasız olsanız da siz bizi yenemezsiniz.

* Bugün burada akrabalarımızla birlikteyiz. Ama bir akrabamız şu an bizden ayrı. Silivri'nin seçilmiş Belediye Başkanı Bora Balcıoğu iftiralarla, haksızca, partisine ve ülkesine sahip çıktığı için, dik durduğu için şu an gözaltında.

MADENCİ MESAJI

* Bugün madenciler yer altında açlık grevcine başladı. Vicdansız patron telefonları, haberleşmeyi kesti. Elektriği kesti. Buradan ilgili bakanları uyarıyorum. Bir tek madencinin burnu kanarsa bunun hesabını size soracağım. Sonuna kadar arkanızdayız, emekle beraberiz, emekçiyle beraberiz.

'BU HAKSIZLIĞA SON VERECEĞİZ'

* Bugün ben, bir bahçıvan torunu olarak 12 yaşından beri traktör üzerinde çalışan bir kardeşiniz, bir evladınız olarak; bugün buğdaya yüzde 22 zam vermişler. Mazot yüzde 50 artmış. Gübre yüzde 115 artmış. Kırklareli'nde ekmek 17,5 lira, 1 kilo buğday 16 lira.

* Alnının terini toprağa damlatanlara sesleniyorum: Bu haksızlığa son vereceğiz. 21 lira maliyeti olan buğdaya 16,5 lira ödeyen bu kara düzenin karşısında hep birlikte duracağız. Biz çiftçiye, AK Parti'nin kanundaki desteklemenin 5'te 1'ini verdiğini, yani yüzde 1 vereceğine binde 2 verdiğini biliyoruz. Biz zirai kredilerde yapılan büyük haksızlıkları biliyoruz. Biz Türkiye'de Trakya kadar bir alanın, çiftçilerin mallarının bankalarda ipotekli olduğunu, bankaların eline geçtiğini biliyoruz

* Ve buradan açıkça söylüyoruz: Bu düzen değişecek! Bir devir kapanıp yeni bir devir başlayacak. O dönemin ilk başında çiftçilerin bütün kredilerinin faizleri bir seferlik silinecek! Ana para 3 ila 5 yıla bölünecek. Bundan sonraki süreçte yeni bir sayfa açılacak ve zenginlere geçiş garantisi, uçuş garantisi, gelir garantisi verilmesi bir tarafta artık onlar duracak ama çiftçiye geçim garantisi, üretim garantisi, alım garantisi verilecek! Şunu söyleyelim: En büyük değişimi siz hissedeceksiniz. Sonuncusu gibi çiftçiye 'Ananı da al git' diyen bir Cumhurbaşkanı gidecek, birincisi gibi çiftçiyi 'Milletin efendisi' gören bir Cumhurbaşkanı gelecek! Bu AK Parti'nin bu kara düzenini bitirmeye var mısınız?

'MUHTEŞEM BİR KALABALIK VAR'

* Hiç şüphe yok, hiç şüphe yok bu kara düzenin tek mağduru sadece çiftçiler değil... Tam da dedikleri gibi, Lüleburgaz'da farklı bir kalabalık, değişik bir kalabalık, muhteşem bir kalabalık ve enteresan bir heyecan var bugün! Bugün Lüleburgaz'da bu enerjiniz, öfkenizi enerjiye dönüştürdüğünüz bu azminiz, bu kararlılığınız, bu sahip çıkışınız, bu yola koyuluşunuz, arkamızda duruşunuz bize kazandıracak, size kazandıracak, Türkiye'ye kazandıracak! Asla korkmayacağız, asla durmayacağız, asla teslim olmayacağız!

'MİLLETİN DEĞİŞTİRME UMUDUNA SALDIRIYORLAR'

* Milletin değiştirme umuduna, değiştirme ihtimaline saldırıyorlar. Esas saldırdıkları Cumhuriyetin en büyük kazanımı sandık, seçme ve seçilme hakkı. Ekrem İmamoğlu'na saldırırken seçme hakkınıza, partimize saldırırken demokratik rejime, siyasi partiler sistemine saldırıyorlar. Eğer bizi sustururlarsa, bizi sindirirlerse kim yürüyecek bu madencilerle beraber? Bizi sustururlarsa, bizi sindirirlerse emeklinin halini biz konuşmazsak kim konuşacak? Emekçinin koluna girip iktidara biz yürümezsek kim yürüyecek?

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