Özgür Özel, Kritik Toplantı Önce Milletvekilleri ile Görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanlığı Önseçim Toplantısı" öncesinde milletvekilleriyle parti genel merkezinde düzenlenen kapalı grup toplantısında bir araya geldi.
Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte parti genel merkezinde gerçekleştirilecek "Cumhurbaşkanlığı Önseçim Toplantısı"na katılacak.
Toplantı öncesinde milletvekilleriyle kapalı bir oturum gerçekleştiren Özel'in yanında, Ekrem İmamoğlu da yer aldı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: