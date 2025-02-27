Özgür Özel, Kritik Toplantı Önce Milletvekilleri ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanlığı Önseçim Toplantısı" öncesinde milletvekilleriyle parti genel merkezinde düzenlenen kapalı grup toplantısında bir araya geldi.

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Özgür Özel, Kritik Toplantı Önce Milletvekilleri ile Görüştü

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte parti genel merkezinde gerçekleştirilecek "Cumhurbaşkanlığı Önseçim Toplantısı"na katılacak.

Toplantı öncesinde milletvekilleriyle kapalı bir oturum gerçekleştiren Özel'in yanında, Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

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Kaynak: DHA

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