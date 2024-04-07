Özgür Özel 'Hatay' için çağrı yapmıştı: Ankara Emniyeti, YSK önünü abluka altına aldı

Ankara Emniyeti, YSK binasının önün güvenlik önlemlerini arttırdı. CHP çağrısıyla bugün saat 15:00’da YSK’nın önün toplanma olacaktı.

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Hatay İl Seçim Kurulu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını CHP'nin itirazı sonuçlanmadan AKP'nin adayı Mehmet Öntürk'e vermişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından bir çağrıda bulunarak, bugün saat 15.00’te, Ankara Sıhhiye'de bulunan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde olacaklarını açıklamıştı.

YSK BİNASININ ÇEVRESİ ABLUKAYA ALINIYOR

YSK önünde toplanacak kişiler, Hatay'da sonuçlar kesinleşmeden AKP'nin adayına mazbata verilmesi durumunu protesto edecek.

Aktarılan bilgiye göre, basın açıklaması öncesinde Sıhhiye'de güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

YSK'nin binasının da bulunduğu Sıhhiye'deki parkın etrafı bariyerlerle kapatıldı. Alan ablukaya alındı.

Resmi ve sivil çok sayıda emniyet görevlisinin, bölgede sabah saatlerinden itibaren görev yapmaya başladığı kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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