Özgür Özel Diyarbakır'da: Demirtaş'ın Selamları Başımızın Gözümüzün Üstündedir

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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Diyarbakır'da, ilk olarak Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin katledildiği Dört Ayaklı Minare önüne gelerek Elçi'yi andı.

Dört Ayaklı Minare önüne gelen Özel, Elçi'nin katledildiği noktaya karanfil bıraktıktan sonra, burada bir basın açıklaması yaptı.

'KALICI BARIŞ SAĞLANDIĞINDA HUZURLU ŞEKİLDE UYUYACAK'

Özel burada şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Tahir Elçi'nin anısı önünde bir kez daha eğiliyorum. O bir barış elçisiydi. Burada katledildi. Türkan Hanım yıllarca hukuk mücadelesi verdi. Hepimiz olabildiğinde kendisinin yanında olduk. Diyarbakır'da barış kalıcı olarak sağlandığında Tahir Elçi huzurlu şekilde uyuyacak.

'DEMİRTAŞ'IN SELAMLARI BAŞIMIZIN GÖZÜMÜZÜN ÜSTÜNDEDİR'

Ben bugün Diyarbakır'da ilk açıklamada şunu söylemek isterim. Güne bugün burada olacağımızı bilen, dün akşam saatlerinde avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, Kürtler adına başımızın gözümüzün üstündedir. Kendisine selam olsun."

'KAYYUMLARA KARŞI EN NET DURAN KENTTİR DİYARBAKIR'

Özgür Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Biz 'butlan' kararı çıktıktan beri, yani 12. kattan ayrıldıktan beri 12 şehir gezdik, şimdi Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'ın bir anlamı da şu; sokağında gördüklerime bir yolda olduğumuzu ve yol sorduğumuzu, yön sorduğumuzu söyledim, gülüştük. Çünkü Diyarbakır, iradesine defalarca kayyum atanmış, kayyumdan çok çekmiş bir kenttir. Kayyumlara karşı en net duran kenttir."

'BİNALARI GERİDE BIRAKTIK, YÜRÜYORUZ'

Özel, açıklamalarını şöyle noktaladı:

"Bugün partimizin iradesine atanan bir kayyumdan sonra, binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Yürürken Türkiye'nin dört bir yanında bizi sevenlerle, bizimle yürüyenlerle, arkamıza geçip 'Sen yürü biz de seninle yürüyoruz' diyenlerle yürüyoruz. Gördüğümüzle sohbet ediyoruz, yolu soruyoruz. Herkes şundan emin olsun ki; yol cümleden uludur, yol cümlemizden uludur, yol yolcudan da uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır."

ÖZEL'İN PROGRAMI DEVAM EDİYOR

Programın devamında Bismil ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'nde çiftçilerle buluşacak olan Özel, daha sonra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Özgür Özel'in Diyarbakır temaslarını akşam saatlerinde kentte gençlerle gerçekleştireceği buluşmayla noktalaması bekleniyor.

DEMİRTAŞ SİYASİ LİDERLERE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Öte yandan Demirtaş, çarşamba günü yayınlanan "Az Kaldı" başlıklı yazısında 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin mesajlar verirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye çağrıda bulunmuştu. Demirtaş yazısında "Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli, Sayın Özel başta olmak üzere Yeni Yol Grubu dahil tüm siyasi liderlerin artık çok daha geniş, çok daha kapsayıcı, çok daha kazandırıcı bir iş birliği zeminini zorlaması herkesin yararına olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi