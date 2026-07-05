Özgür Özel'den Deniz Göktaş'a Ziyaret

Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş’ı tutuklu bulunduğu Tekirdağ Karatepe Cezaevi'nde ziyaret etti.

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Özgür Özel'den Deniz Göktaş'a Ziyaret
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'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Ölü Deniz' isimli stand-up gösterisi günler içinde 10 milyonu aşkın izlenen ve hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

İKİ AYRI SUÇLAMAYLA TUTUKLANMIŞTI

Yurt dışı tatilinden dönüşünde 2 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan ve emniyette ters kelepçe takılan Göktaş, 3 Temmuz cuma günü "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

'CHP'Yİ SALIN'

'Mutlak butlan' kararıyla CHP genel başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu da Göktaş'a destek için cuma günü Çağlayan'a gelerek Deniz Göktaş'a destek vermişti. Ancak Göktaş, Kılıçdaroğlu ile emrivaki şekilde görüştürüldüğünü ve Kılıçdaroğlu'na 'CHP'yi salın' dediğini avukatları aracılığı ile açıklamıştı.

Kaynak: ANKA

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