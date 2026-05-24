Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde TBMM'ye Yürüyor: Geri Almak Üzere Çıkıyoruz

Polis ekiplerinin müdahale ederek tamamen boşalttığı CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor. Özgür Özel, "Herkes kendine yakışanı yapıyor. Çok üzgünüm, bir baba ocağı bir daha kimsenin el uzatamayacağı şekilde geri almak üzere çıkıyoruz. Buraya bir daha geldiğimizde kimse buna cesaret edemeyecek" ifadelerini kullandı. Özel, TBMM'ye yürüyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Özgür Özel, polis müdahalesinin ardından boşaltılan CHP Genel Merkezi'nde konuştu.

Konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'GERİ ALMAK ÜZERE ÇIKIYORUZ'

Herkes kendine yakışanı yapıyor. Çok üzgünüm, bir baba ocağı bir daha kimsenin el uzatamayacağı şekilde geri almak üzere çıkıyoruz. Buraya bir daha geldiğimizde kimse buna cesaret edemeyecek.

'HERKES KENDİEN YAKIŞANI YAPIYOR'

Ben de, Ekrem Başkan da... 'Değişim' diye yola çıkan, burada gördüğünüz her bir partinin neferi de, ilk gün yola çıkamamışsa da değişimin samimiyetini, mücadelesini ve başarısını görüp ona katılan herkes, bir süredir kendine yakışanı yapıyor. Birileri de kendine yakışanı yapıyor.

Bu baba ocağına, Atatürk'ün evine, hepimizin baba ocağına, ana kucağına... Bugün sabahın 7'sinde biz onlara, 'En kısa sürede kurultay ilan edin, bu sorun bitsin' deyip, öğlen 12'de 'Bunu konuşalım' demişken; sabahın 7'sinde arkalarına Ankara'da ne kadar kriminal tip varsa onları takıp baba ocağının kapısına dayananlar da kendine yakışanı yaptı. 80 yaşında bastonuyla burada direnen de, 16 yaşında Halkçı Liseli bir genç de kendine yakışanı yaptı.

'BUNDAN SONRA EĞRİYE EĞRİ DOĞRUYA DOĞRU'

Yapmayın dedik. Partiyi, kişisel hırslarınızdan dolayı bir yenilgiyi kabul edemediğiniz için AK Parti'ye teslim etme planının parçası, öznesi olmayın dedik. Dinletemedik. Yalancıları, iftiracıları arabalarıyla mahkeme mahkeme gezdirdiler. Butlan kovaladılar. Delegenin vermediği yetkiyi AK Parti'nin hakiminden dilendiler.

Bundan sonra eğriye eğri, doğruya doğru... Biz bugün de kendimize yakışanı yaptık. Ne o ya? Sizin gibi her yenilgiden sonra bunu kabul edecek miydik? Teslim mi olacaktık?

'BU PARTİYİ BURADA OTURARAK BİRİNCİ YAPMADIK Kİ'

Devletin polisini, milletin evlatlarını baba ocağına yığanlara, baba ocağına polisle girenlere, bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp cop vurduranlara yazıklar olsun!

Daha önce de söyledim. Ancak bizi buradan söküp atarsınız. Söküp atmaya kalktılar, nereye? Sokağa! Kardeşim, biz zaten bu seçimi kazanmayı, bu partiyi birinci parti yapmayı burada oturarak yapmadık ki. Sokakta yaptık, meydanda yaptık!

'CHP BUNDAN SONRA SOKAKTADIR'

İktidarın zavallı aparatlarına söylüyorum, her akşam haysiyet cellatlığı yapanlara söylüyorum: Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır! İktidara yürümektedir! Yürüyor muyuz arkadaşlar?

'İKTİDARA YÜRÜMEYE VAR MISINIZ?'

Benimle iktidara yürümeye var mısınız? Butlancılığı, mağlubiyetle tatmin olanları, muhalefet koltuğuna talip olanları geride bırakıp iktidar koltuğuna yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar! Yürüyelim arkadaşlar!"

TBMM'YE YÜRÜYOR

Özgür Özel TBMM'ye yürüyüş başlattı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Polisler CHP Genel Merkezi'ni Tamamen Boşalttı: Son Olarak Özgür Özel Çıktı Polisler CHP Genel Merkezi'ni Boşalttı
Mansur Yavaş'tan Yeni Kurultay Çağrısı: 45 Gün İçinde Toplanmalıdır '45 Gün İçinde Toplanmalıdır'
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Tahliye Gerginliği: Genel Merkez Önünde Polis Yığınağı Genel Merkez Önünde Polis Yığınağı
CHP'de 'Tahliye' Bilmecesi: Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Açıklama Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Açıklama
CHP’nin Kritik PM Toplantısında Neler Konuşuldu? İşte Tüm Detaylar CHP’nin Kritik PM Toplantısında Neler Konuşuldu?
Polisler CHP Genel Merkezi'ni Tamamen Boşalttı: Son Olarak Özgür Özel Çıktı Polisler CHP Genel Merkezi'ni Boşalttı
Kılıçdaroğlu'dan Örgüte 'Mahkeme Kararına Uyun' Talimatı! 'Genel Merkezin Teslimi İçin İşlem Yapılsın'