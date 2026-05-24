Özgür Özel Cephesinden Yeni Hamle: İçişleri Bakanı ile Görüştüler

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin CHP'li Murat Emir ve Suat Özçağdaş ile yaptığı görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Murat Emir, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

"Sayın Bakanı makamında ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz. Verimli bir görüşme oldu. İki hususu belirttik. Birinci, icra talebinin usule aykırı olarak Genel Merkezi'mize yapılmış olmasıdır. Önce usulü işlemler tamamladır, ihtiyaç duyulursa icra memuru gelebilir. Bizim avukatlarımızın dosyayı incelemelerine bile izin verilmedi.

Diğer bir konu ise, aynı zamanda bizim Yargıtay'a bir başvurumuz olduğunu ifade ettik. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu hukuki saçmalığa el koyana kadar, Sayın İçişleri Bakanımızdan güvenlik güçlerimizin genel merkezimize güç kullanarak girmemesini özellikle arz ettik”"

MURAT EMİR'DEN 'TEK YOL KURULTAY' ÇAĞRISI

CHP Genel Merkezi üzerinden yaşanan 'tahliye' krizi hakkında öğlen saatlerinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Emir, süreçten çıkışın tek yolunun acil kurultay olduğunu belirtti. Emir, 'tahliye' kriziyle ilgili sağlıklı ve gerilimsiz bir çözüm bulunabilmesi amacıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den randevu aldıklarını ve bir görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir şu ifadelere yer verdi:

“CHP’nin tarihine ve sorumluluğuna uygun şekilde iletişim kurarak bu demokrasi krizinin en az hasarla atlatılması için çözüm yolları arıyoruz. Bu kapsamda iletişim kurmaya çalıştık.

Akşam saatlerine kadar iki milletvekili arkadaşımızla ve Sayın Suat kardeşimle bugün öğle saat 12.00 için sözleşmiştik. Özellikle kurultayın tarihini netleştirmek ve belirlemek üzere bir araya gelecektik.

Bu, sandığın ortadan kaldırılmasıdır. Buradan çıkışın tek yolu vardır; o da acil kurultaydır. Madem bizim yaptığımız kurultayı saymıyorsunuz, lekelemeye kalkıyorsunuz; madem olağanüstü kurultaylarımızı geçersiz sayıyorsunuz, o halde getirin sandığı. Hangi delege ile istiyorsanız onunla kurultay yapalım.

Cumhuriyet Halk Partililerin böyle bir krizi hak etmediğini ve bu sürecin mutlaka diyalogla çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Buna inanıyoruz.

Tam da bu nedenle İçişleri Bakanı’ndan randevu aldık. Birazdan gidip görüşlerimizi ve taleplerimizi ileteceğiz. Sayın İçişleri Bakanı’ndan beklentimiz; hiç kimsenin burnunun kanamadığı, hiçbir polis memuruna en ufak bir müdahalenin olmadığı, üniformaların zarar görmediği ve demokrasinin yara almadığı bir çözüm sürecinin ortaya konmasıdır.”

Kaynak: Haber Merkezi