Özgür Özel Başkanlığı'ndaki CHP MYK Toplantısı Sona Erdi
Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği MYK toplantısı sona erdi. Toplantının yaklaşık 5 saat sürdüğü belirtilirken, Özgür Özel'in açıklama yapması bekleniyor.
CHP'nin kurultay davasına yönelik 'mutlak butlan' kararı çıktı. Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ve mevcut Parti Meclisi üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetti. Yargıtay süreci kesinleşene kadar Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin görevi devralmasına karar verilirken, Özel başkanlığında Olağanüstü MYK toplantısı 5 saat sürdü.
Kaynak: Haber Merkezi
