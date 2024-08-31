Özgür Demirtaş'tan Diyanet'e Büyük Tepki

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbesinde, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin lideri ve 30 Ağustos Zaferi'nin mimarı Atatürk'ün ismine yer verilmedi. Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından Diyanet'e tepki gösterdi.

Özgür Demirtaş'tan Diyanet'e Büyük Tepki

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında okunan cuma hutbesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmadı. Diyanet'in cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaması büyük tepki çekti.

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da sosyal medya hesabından Diyanet'e tepki gösterdi.

"Diyanet, 30 Ağustos Zafer Bayramı konulu hutbesinde Atatürk’e yer vermedi" paylaşımını alıntılayan Demirtaş, "Zaferi Kazananlar Kutlar…" mesajını paylaştı. Mesaja binlerce beğeni yağdı.

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