Özgür Çelik'in 'Tehdit' İddiasına Soruşturma: Meclis Üyesi İfadeye Çağrıldı

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, CHP'den AK Parti'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın "Savcı beni tutuklamakla tehdit etti" dediği yönündeki iddiaları üzerine resen soruşturma açıldı. Meclis üyesi Aydın’ın ifadeye hazır edilmesi istendi.

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Özgür Çelik'in 'Tehdit' İddiasına Soruşturma: Meclis Üyesi İfadeye Çağrıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in Üsküdar Belediye Başkanvekili seçiminin ardından yaptığı açıklamalarda dile getirdiği iddialar hakkında resen soruşturma başlattı. Başsavcılığın açıklamasında, Çelik’in CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın’a ilişkin sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ÇELİK NE DEMİŞTİ?

Çelik, seçim sonrası yaptığı açıklamada Aydın’ın kendisini telefonla aradığını ve görüşme sırasında, bir savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini söylediğini öne sürmüştü. Çelik’in aktardığına göre Aydın, "Savcı beni tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum" dedi.

Üsküdar Belediyesi’nde bugün yapılan başkanvekili seçiminin dördüncü turunda AK Parti-MHP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak başkanvekili seçilmiş, CHP-YENİ Parti’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oyda kalmıştı. Seçim öncesinde CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen 4 meclis üyesi nedeniyle belediye meclisindeki dengeler değişmişti.

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