Özel'den 'Kırmızı Kart' Eleştirilerine Bir Yanıt Daha: 'Bundan Güzel Muhalefet mi Var?'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Konak Belediyesi Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi’nin açılışına katıldı. Dün yaptığı 'kırmızı kart' çıkışına gelen eleştirilere yanıt veren Özel, çağrısını yineledi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

'BUNDAN GÜZEL MUHALEFET Mİ VAR?'

“2025 yılı büyük bir mücadelenin yılı olacak. Bunu 2025’in ilk Manisa’daki mitinginde başlattık. Nereye gitsek ucu bucağı görünmeyen kalabalıklara konuştuk. Bir gecede tek başına Hizbullah’a verdiği söz için İstanbul Sözleşmesi’nden çıkan AK Parti bir kırmızı kart burada. Emekliye ve emekçiye maaşı veren AK Parti‘ye kırmızı kart burada. Çiftçiyi ve esnafı perişan eden AK Parti’ye kırmızı kart burada. Türkiye’de gençleri canından bezdiren, her dört gençten üçüne ‘Yurt dışına gideceğiz’ diye valizleri kafasında toplatan AK Parti‘ye kırmızı kart burada. Birileri beğenmemiş, sosyal medyada diyor ki ‘Bunu mu yapacaktınız?’ Bunu yapacağız. AK Parti gitsin diyoruz, bundan güzel muhalefet mi var?

'KALDIRIN KIRMIZI KARTI'

Size söz Türkiye’nin 81 ilinde 973 ilçesinde AK Parti’ye bu meydanları da dar edeceğiz, durmadan çalışacağız ve hep birlikte bu iktidarı değiştireceğiz. Bu iktidar gidecek, yerine işçiyi, emekçiyi yerine emekliyi, köylüyü ve esnafı savunan bir iktidar gelecek. Kaldırın kırmızı kartı, Tayyip Bey’i yolluyoruz. Hep beraber çalışacağız, hep beraber başaracağız. Her emeklinin cebine bu kırmızı kartı sokacağım. Arkasında 2002’nin alım gücü, bugünkü alım gücü, her asgari ücretlinin servislerinde, fabrikalarında bu kırmızı kartı dağıtacağım. Arkasında 2002 ve bugünkü durumu. Tayyip Bey altın hesabını da simit hesabını da dana kıymayı da Türkiye’ye ezberleteceğim. Bu meydanları sana dar edeceğim. Seni göndereceğiz, halkın iktidarını kuracağız."

Kaynak: Haber Merkezi