Özel'den Hükümetin Sağlık Politikalarına Sert Çıkış: 'Gemi Tam Olarak Karaya Oturdu'

CHP, sağlık alanındaki meslek birlik başkanlarının da katılımıyla Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sağlık alanında yaşanan sorunlara değinerek iktidarı eleştirdi.

'GEMİ KARAYA OTURDU'

Hükümetin sağlık politikalarını eleştiren Özel, randevu sürelerinin uzadığı, randevuların alınamadığı, hastaların telefon başında sinir krizleri geçirdiği bir sürecin içinden geçildiğini söyledi. "Maalesef sağlığı ticarileştirmek, sağlık hizmetlerini artık sınıfsal mesele haline getirmek için bir fırsata çevirdiler" diyen Özel, "Öyle bir yere geldik ki deyim yerindeyse gemi karaya oturdu. Randevu sürelerinin uzadığı, randevuların alınamadığı, hastaların telefon başında sinir krizleri geçirdiği, boşu boşuna kaynakların zamanın israf edildiği bir sürecin içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Özel, "Ülke uzun zamandır ağır bir ekonomik krizin içinde ancak bu krizi çözmekten aciz bir iktidarla ve bu krizi gerçek anlamda çözmek istemeyen, toplumun belli kısımlarını kayırmak, belli kısımlarını oyalamak, ihtiyaç olduğunda oy almak üzere belli alanları gevşeten, belli alanları sıkan ama sonuçta bir genele refah getirmek yerine tam aksini tercih eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Artık eskinin ortadireği yoksul, eskinin yoksulu bugün derin bir yoksulluk girdabının içinde. Bu ekonomik kriz özellikle eğitim ve sağlık hizmetlerine yansıyan bir sosyal krize dönüşmüş durumda" dedi.

'İKTİDARI DEVRALMAYA HAZIRLANIYORUZ'

Erkem seçim mesajı veren CHP Genel Başkanı Özel, "Önümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidarında, gerçek anlamda halkın iktidarı koyulduğunda sorunlar kökünden çözülecektir. Hastaneler milletin, hizmet etme görevi devletin, onuruyla yaşama hakkı da bu milletindir. Sekiz ay sonra ülkeyi nasıl yöneteceğimizde tam bir mutabakat sağlayıp, ondan sonra da seçimlere gitmeye ve iktidarı devralmaya hazırlanıyoruz. O mutabakatın sağlık kısmında bu salonun tam mutabakatı, benim en önemsediğim noktadır. Oraya biz A’dan Z’ye meseleye nasıl baktığımızı en doğru perspektifle tarif etmeli, bu salonun mutabakatını almalı ve temel taahhüdümüzü de o günden koymalıyız. İktidar olduğumuzda Türkiye’nin sağlık politikalarını bu salonun ortak aklı yönetecek. Ben bu ortak akla inanıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA