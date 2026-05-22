Özel'den Flaş Açıklama: 'Kılıçdaroğlu'nu Aradım, Telefonu Kapalıydı'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin CHP hakkında verdiği mutlak butlan kararına karşı CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. 'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel ile Dervişoğlu, görüşmenin ardından açıklama yapıyor. Özel'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* İçinde bulunduğumuz süreci en yakından istişare ettiğimiz liderlerden bir tanesi, aramızda ağabey kardeş hukukumuz olan sayın Müsavat Dervişoğlu, kıymetli heyeti ile birlikte bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

* Dün, dünya siyasetinde olmayak bir müdahale, ülkenin ana muhalefet partisine ve önümüzdeki seçimler için iktidar partisinin yenemeyeceğini düşündüğü bir muhalefet partisine Türkiye'nin kurucu partisine karşı girişilen bu haksız, hukuksuz operasyona ilk andan itibaren en demokratik tepkiyi veren, yaptığı açıklamalar ile meselenin bir parti meselesi olmadığını hepimizin içinde bulunduğumuz siyasi partiler zeminini ortadan kaldıran iktidarın istediği partinin başında kimin olmasına karar verdirecek imkanı kendisine yargı gücüyle elde etmeye çalışanlara en net tavrı sergileyen sayın Dervişoğlu'na hem şahsım hem de partimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum.

'KILIÇDAROĞLU'NA ULAŞAMADIM'

* Dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun beni aradığı ifade edilmişti, o yoğun program içerisinde belediye başkanı arkadaşımız sayın genel başkanının beni aradığını ifade etti. Ben de bugün kendisine öğle saatlerinde döndüm ama ben aradığımda telefonu kapalıydı, ondan dolayı bir görüşme gerçekleşmedi ama telefonunun açık olması ya da kendisinin yeniden araması durumunda tabii ki kendisiyle bir telefon görüşmesi yaparız. Ama bizim bu durumdaki pozisyonumuza dair ifadelerimiz dün akşamki basın toplantımızda yaptığımız konuşmalar ile çerçevelidir.

BAHÇELİ'NİN TEKLİFİ

* Onun dışında sayın Bahçeli'nin değerlendirmelerinde CHP'nin tartıştırılmaması, bir butlan kararının doğru olmayacağına yönelik geçmişte yaptığı değerlendirmenin ne kadar haklı olduğunu ve ortaya çıkan durumun ne kadar tatsız olduğu değerlendirmeleri biz de dikkatle takip ettik. Zaten butlana karşı pozisyon alan ve bunun ne CHP'nin ne Türkiye siyasi hayatına katkı yapmayacağını ifade eden tüm değerlendirmeler son derece değerlidir. Feragat değerlendirmesi ile ilgili kendisinin önerisinin muhatabı tabii ki sayın Kılıçdaroğlu'dur. Onu kendisinin yanıtlaması gerekir.

'BABA OCAĞINA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

* Kararlılığımız sürmektedir. Genel merkezdeyiz. Genel merkeze, baba ocağına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bayram boyunca da hem genel merkezimizde olacağız hem de bayramlaşma programlarımızı genel merkezimizde sürdüreceğiz.

DERVİŞOĞLU: NEREDEN BAKARSANIZ GARABETTİR

Dervişoğlu'nun açıklamasıysa şöyle:

* Bundan önceki ziyaretimi de CHP Genel Merkezi'ne mutlak butlan kararı çıkma ihtimali üzerine yapmıştım. O zaman böyle bir karar çıkarsa şayet nasıl davranacağımı da ifade etmiştim. Yapılan bütün bu uygulamaların sadece CHP'ye değil demokrasiye ve bütün partilere yapılmış darbe girişimi olduğu kanaatini taşıyorum. 100 yıllık bir siyasi partiye hem de böyle bir kararla vasi tayin etmek bir anlamı ile kayyum atamak neresinden bakarsanız bakınız bir garabettir.

Kaynak: Haber Merkezi