Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yeni Bakanlık' Önerisi: 'Siyaseti Kenara Bırakıp...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Depremin vurduğu Adıyaman'da gazeteci ve Sözcü yazarı Uğur Dün­dar'ın sunduğu Arena programına katılan Özel, Cumhurbaşkanı'na "Deprem ve Afet Yönetimi" için yeni bir model önerisinde bulundu. Yeni bir bakanlık kurulması gerektiğini ifade eden Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüz yüze görüşmelerinde de bu önerisini aktardığını açıkladı.

Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'CİDDİ ŞEKİLDE NOT ALDI'

"Ama şunu söylemek isterim: Depremin ardından ilk 24 saat, ilk 5-7 gün çok önemlidir. Ancak, en kritik olan şey, deprem olmadan önce ne yaptığınızdır. O yüzden, ben bugün Sayın Erdoğan’a yüz yüze görüşmemde de önerdiğim bir fikri yine tekrarladım. İlkinde ciddi şekilde not aldı, ama bunu burada, canlı yayında sizlerin aracılığıyla ifade etmek istiyorum.

'SİYASİ OLMAMALI'

Bugün Sayın Erdoğan’a düşen görev, liyakatinden, becerisinden ve deneyiminden şüphe edilmeyecek, herhangi bir siyasi partiye bağlı olmayan, yetkin, tam yetkili ve donanımlı bir kişiyi, "Deprem ve Afetlere Hazırlık Bakanı" olarak atamaktır. Bu kişi siyasi olmamalıdır. Sonra, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin liderlerine, hatta grupları oluşturan siyasi partilerin liderlerine, kendi partisine de kendisi atayarak, birer bakan yardımcısı atamalıyız. AK Parti’den, CHP’den, DEM’den, İYİ Parti’den ve Yeni Yol grubundan, hatta onları oluşturan partilerden birer bakan yardımcısı atamak gerekir.

'SİYASETİ KENARA BIRAKIP...'

Bu beş bakan yardımcısı ile, o siyaset üstü bakanın tüm yetkileriyle birlikte, birbirimize siyasi çalımlar atmadan, kaynak mı bulunacak? Hep birlikte ne yapılması gerektiğini kararlaştırarak, dünyadan mı kaynak bulunacak? Dünyadaki tüm siyasi akrabalarımızı devreye sokarak, bütün ilişkilerimizi kullanarak, ne tedbir alınacaksa, kim ikna edilecekse, kentsel dönüşümde ne olacaksa, siyaseti kenara bırakıp bu işleri yürütmeliyiz.

'BEKLEYECEK ZAMANIMIZ YOK'

Depremin de bir siyaseti vardır elbette, ancak dirençli bir kent yapmak, millete taahhüt etmek, seçim meydanlarının işidir. Ama bizim seçim bekleyecek zamanımız yok. Belki de İstanbul depremi, seçimden çok önce olabilir. Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor. Dün, ilgili genel başkan yardımcımı oraya gönderdim. Bütün büyükşehir belediye başkanlarımız, onların üst düzey yetkilileri ve değerli akademisyenlerle birlikte olağanüstü bir durum toplantısı yaptılar. Bir yol haritası belirlediler, ama bu bizim partner yol haritamızdır."

Kaynak: Sözcü