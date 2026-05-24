Özel ve Kılıçdaroğlu'nun Ekipleri Görüşecek: Gözler Saat 14.00'e Çevrildi

CHP Genel Merkezi önünde yaşanan 'tahliye' gerilimi sürüyor. Sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin de aralarında bulunduğu grubun CHP Genel Merkezi'ne gelmesiyle birlikte başlayan gerilim, Kılıçdaroğlu'nun avukatının Ankara Valiliği'ne verdiği "Mahkeme kararı uygulansın" içerikli dilekçeyle zirve yaptı.

Bu dilekçenin ardından Ankara Valiliği, Ankara Emniyetine yazdığı talimatla bu kararın uygulanmasını istedi. Ardından emniyet ekipleri CHP Genel Merkez önünde ve çevresinde aldığı önlemleri en üst seviyeye çıkardı.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Kılıçdaroğlu ile Özel'in dün akşam ikinci kez telefonda görüştüğü ve Kılıçdaroğlu'nun kısa süre içerisinde açıklama yapacağı belirtilirken, yapılan güncellemede açıklama olmayacağı belirtildi.

KRİTİK ZİRVE 14.00'TE

Bununla birlikte dün Özel ve Kılıçdaroğlu arasında gerçekleştiği belirtilen telefon görüşmesinde üzerinde uzlaşıldığı öğrenilen, Özel ve Kılıçdaroğlu heyetlerinin zirvesinin bugün saat 14.00'te gerçekleşeceği öne sürüldü.

İSİMLER BELLİ OLDU

Özel'i temsilen Murat Emir ve Suat Özçağdaş; Kılıçdaroğlu'nu temsilen ise Mahir Polat ve Orhan Sarıbal toplantıya katılacak.

MURAT EMİR'DEN YALANLAMA

Özel'in heyetinde yer alacağı belirtilen Murat Emir ise, Halk TV'ye yaptığı açıklamada söz konusu görüşmeyi yalanladı.

Kaynak: Haber Merkezi