Özel ve Kılıçdaroğlu Antalya'da Nikah Şahidi Oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Denizli’de katıldıkları düğünden sonra Antalya'da CHP Milletvekili Mustafa Erdem'in kızının düğününe katıldı. Nikahta şahitlik yapan Özel ve Kılıçdaroğlu, kendilerine ayrılan masada yan yana oturdu.

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Özel ve Kılıçdaroğlu Antalya'da Nikah Şahidi Oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem’in kızı Burcu Erdem ve hayatını birleştirdiği Onur Yavuz’un düğününe katılıp, nikah şahitliği yaptı. Muratpaşa ilçesinde düzenlenen düğüne ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Antalya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Özel ve Kılıçdaroğlu Antalya'da Nikah Şahidi Oldu - Resim : 1

Özel ile Kılıçdaroğlu’nu Erdem ve ailesi kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu ile Özel, kendilerine ayrılan masada yan yana oturdu. Burada bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu ile Özel, davetlilerin fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

Özel ve Kılıçdaroğlu Antalya'da Nikah Şahidi Oldu - Resim : 2

'BÖYLE BİR TANECİK KIZLARI EVLENDİRMEK ÇOK ZOR'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kıydığı nikahta evlilik cüzdanını teslim etmeden önce konuşan Özgür Özel, "Böyle bir akşamı sizlerle paylaşmak bizler için büyük bir keyif. Mustafa ağabeye sorarak öğrendiğim bir şey var. Burcu onun bir tanecik kızı. Ben de bir tanecik kızımı dün yurt dışına yolladım. Mustafa ağabeye ‘Bu bir tanecik kızlar nasıl evlendiriliyor’ diye sordum o da ‘çok zor’ dedi. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, ‘çok zor’ dedi. Bugünden edindiğimiz deneyimle bizim o mutlu günümüzde Mustafa ağabeyimizi bir kolumuza alarak hep birlikte CHP ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Burcu ile Onur’un bundan sonra hep iyi haberlerini alacağız. Biz de o haberlerle mutlu olacağız. Güzel günleri, güzel Türkiye’yi hep beraber karşılayacağız" dedi.

Özel ve Kılıçdaroğlu Antalya'da Nikah Şahidi Oldu - Resim : 3

Kemal Kılıçdaroğlu ise çifte Nazım Hikmet'in 'Münevver'in Doğum Günü' şiirinden okuduğu dize ile mutluluklar diledi. Konuşmaların ardından Özel, evlilik cüzdanını geline teslim ederek mutluluklar diledi.

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu Yeniden Bir Arada: Nikah Şahidi OldularÖzgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu Yeniden Bir Arada: Nikah Şahidi OldularSiyaset

Kaynak: DHA

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