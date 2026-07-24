Özel ve 90 Vekilin İstifası Sonrası CHP'de Hareketli Saatler: Kılıçdaroğlu MYK'sını Olağanüstü Topladı

CHP'de Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifa ederek YENİ Parti'nin kuruluşunu ilan etmelerinin ardından CHP MYK Olağanüstü toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya Kılıçdaroğlu dışında 9 MYK üyesi katıldı. Olağanüstü toplantının sona erdiği öğrenildi.

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Özel ve 90 Vekilin İstifası Sonrası CHP'de Hareketli Saatler: Kılıçdaroğlu MYK'sını Olağanüstü Topladı
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifa ederek YENİ Parti'nin kuruluş sürecine dahil olmasının ardından olağanüstü toplantı kararı aldı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI SONA ERDİ

Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da bulunan 9 MYK üyesiyle bir araya geldiği ve yaşanan süreci değerlendirdiği öğrenildi.

Olağanüstü toplantı sona ererken, herhangi bir açıklama yapılıp yapılmayacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

CHP MYK ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANMIŞTI

CHP MYK son olarak 22 Temmuz Çarşamba günü rutin gündemiyle bir araya gelmişti.

CHP TBMM'DE 5. SIRAYA GERİLEDİ

TBMM'de 135 milletvekiline sahip olan CHP, Özel ve 90 vekilin istifasının ardından 44 sandalyeye geriledi. CHP, bu gelişmeyle AK Parti'nin iktidarda olduğu 24 yıllık dönemde kesintisiz ana muhalefet partisi olma rolünü de kaybederken TBMM'de 5. sıraya geriledi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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