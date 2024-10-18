Özel Talimat Verdi: CHP 'Yenidoğan Çetesi' İçin Harekete Geçti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi sarsan 'yenidoğan çetesi' skandalının ardından heyet görevlendirdi. Heyet, yaşananların iddianameye yansıyan boyutlarının yanı sıra tüm gerçeklerin açığa çıkması için çalışacak.

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Özel Talimat Verdi: CHP 'Yenidoğan Çetesi' İçin Harekete Geçti

Doktor Fırat Sarı liderliğindeki 'yenidoğan çetesi' Türkiye'nin gündemine oturdu. 47 kişiden oluşan çetenin yenidoğan bebekleri anlaştıkları özel hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı, bu süreçte birçok bebeğin de ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

CHP lideri Özgür Özel, Türkiye’nin gündemindeki ‘Yenidoğan Çetesi’ için heyet görevlendirdiğini duyurdu. Özel; Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gamze Taşcıer ile Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Samsun Milletvekili Murat Çan ve Uşak Milletvekili Ali Karaoba’dan oluşan bir heyet görevlendirdi.

Heyet, yaşananların iddianameye yansıyan boyutlarının yanı sıra tüm gerçeklerin açığa çıkması için çalışmalarına derhal başladı.

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