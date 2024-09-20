Özel Okulda Kitap Krizi Bitmiyor! 'Öğrenciler Tehdit Ediliyor' İddiası

Özel okullarda kitap krizi sürüyor. Çok sayıda veli, kayıtların başlamasıyla birlikte fahiş fiyatlarda kitapları zorunlu tutan özel okullara karşı bakanlığa şikayette bulunmuş ve MEB harekete geçmişti. Bakanlığın hazırladığı ücretsiz ders kitaplarının özel okullarda da okutulması zorunlu hale getirilmişti ancak özel okulların buna uymadığı iddia edildi.

Son olarak, Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir özel okul, 6'ncı sınıfta eğitim gören öğrenci velilerinden, hikaye ve ders kitapları, uygulamalı konuların yer aldığı kitapçık ile test kağıtlarından oluşan eğitim seti için 28 bin lira talep etti. Bazı veliler, pahalı olduğu gerekçesiyle ders kitaplarını, kitapçılardan yaklaşık 5 bin liraya satın aldı. Velilerinin temin ettiği ders kitaplarıyla okula giden 5 öğrenci, iddiaya göre, öğretmen ve idarecileri tarafından diğer arkadaşları arasında rencide edildi. Veliler, okulun sunduğu eğitim seti içerisindeki yaprak test ve uygulamalı ders kitapçığı ile hikaye kitabı olmayan öğrencilerinin, deneme sınavlarına alınmamakla tehdit edildiğini iddia etti.

Okul yönetimiyle görüşen veliler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Müdürlükten gelen görevliler, velilerin şikayeti üzerine inceleme başlattı.

Okul önünde açıklama yapan veliler adına konuşan Defne Dilsiz, temmuz ayında okul yönetimi tarafından 28 bin lira değerindeki ders kitaplarından oluşan eğitim setinin alınmasının istendiğini anlattı. Temmuz ayında alınmayan kitapların fiyatının her ay 1000 lira artacağı uyarısında bulunan okul yönetiminin, eylülde 30 bin lira talep ettiğini iddia eden Dilsiz, istenilen kitapları, kitapçılar ve yayınevinden 5 bin liraya temin ettiklerini söyledi. Eğitim seti satın alan öğrencilere okulda öğretmenleri tarafından belirli dönemlerde uygulamalı konu kitapçığı ile test kağıdı dağıtıldığını ifade eden Dilsiz, seti almayan öğrencilerin derste dışlandığını savundu.

'MOBBİNG UYGULANDI'

Dilsiz, idarecilerin kitap almayan öğrencilere, 'Kitapları almazsanız derste boş boş oturursunuz, deneme sınavına giremezsiniz' gibi söylemlerde bulunup arkadaşları arasında rencide edildiğini iddia etti. Dilsiz, şunları söyledi:

"Çocuklarımız özel bir kolejde okuyor. Kitap maliyeti için 28 bin lira bildirdiler. Alınmayan her ay için 1000 lira ekleme yapıp, eylülde 30 bin lira istendi. Birkaç veli kitapları okuldan almadık, yayınevlerinden temin ettik. Sadece İngilizce dersi için 1 ay kullanılacak kitap ile 'deney kiti' denilen kitapçığı temin edemedik. Bize daha önce okul yönetiminden bunların temin edilmesine gerek olmadığı belirtilmişti. Sınıfa giden okul müdürü, çocuklarımızın deney kiti bulunmamasını sorguladı. Derste diğer çocuklardan ayrı tutularak, kitapların alınması gerektiği yönünde mobbing uygulandı. Okulda yapılan deneme sınavlarına alınmama durumuyla karşılaşabileceğimiz söylendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullarda kitapların satılamayacağı yönünde kural var. Sorunun çözümü için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Okul yönetimi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

MEB AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Okul kayıtlarının başlamasıyla birlikte özel okullarda kitap fiyatlarının 40-50 bin lira bandında olduğunu söyleyen veliler duruma tepki göstermiş ve bakanlığa şikayette bulunmuştu.

Resmi Gazete'de 16 Şubat 2024'te yayımlanıp yürürlüğe giren "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren özel okullarda bakanlık tarafından dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının okutulması zorunlu hale getirilmişti. MEB, yeni düzenleme kapsamında, talep edilip edilmediğine bakmadan, tüm özel okullara öğrenci sayısı kadar ders kitabını ücretsiz gönderme kararı almıştı. Ders kitabını kullanmayan özel okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7'nci maddesi kapsamında idari para cezasının yanında kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptaline kadar gidebilecek kademeli ceza uygulanabileceği belirtilmişti.

Kaynaklar, özel okulların velilere bir dayatma içerisinde olamayacağını, mevzuat hükümleri dışına çıkarak, velilerden "kitap ücreti" kalemi adı altında herhangi bir ücret istenildiğinde velilerin İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerine başvurması gerektiğini, Bakanlık tarafından gerekli müfettiş denetimlerinin gerçekleştirileceğini de kaydetmişti.

Kaynak: DHA