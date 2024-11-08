Özel Hastanede Şüpheli Yenidoğan Ölümü! Doktorlar Hastaneyi Terk Etti

Türkiye yenidoğan skandalıyla sarsılırken, Aydın'da bir şüpheli bebek ölümü meydana geldi. Özel Ege Liva Hastanesi’nde ikiz bebeklerden birinin ihmal sonucu hayatını kaybettiğini iddia edildi. Bebeğin yakınları isyan ederken, hastanedeki hekimler olaydan sonra hastaneyi terk etti.

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Özel Hastanede Şüpheli Yenidoğan Ölümü! Doktorlar Hastaneyi Terk Etti

Aydın Efeler İlçe Merkezi Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan Özel Liva Hastanesi’nde bir annenin ikiz çocukları dünyaya geldi. Aile sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen ikiz bebeklerden birinin ihmal sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.

Bebeğinin hayatını kaybettiğini öğrenen anne fenalık geçirdi. Aile duruma isyan ederken, hastaneye polis ekiplerinin sevk edildi.

DOKTORLAR HASTANEYİ TERK ETTİ

Hastanede gergin bekleyiş devam ederken, hekimler hastaneyi terk etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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