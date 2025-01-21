Özel Harekat Polisinin Şüpheli Ölümü: Evinde Vurulmuş Halde Bulundu
Kayseri'de Özel Harekat polisi A.M.U., yakınları tarafından evinde tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 19 Mayıs Mahallesi 3034. Sokak üzerinde yaşayan Özel Harekat polisi A.M.U., yakınları tarafından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.M.U.’nun hayatını kaybettiği belirlenirken polis ekipleri evde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından A.M.U.’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA