Özel Harekat Polisinin Şüpheli Ölümü: Evinde Vurulmuş Halde Bulundu

Kayseri'de Özel Harekat polisi A.M.U., yakınları tarafından evinde tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özel Harekat Polisinin Şüpheli Ölümü: Evinde Vurulmuş Halde Bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 19 Mayıs Mahallesi 3034. Sokak üzerinde yaşayan Özel Harekat polisi A.M.U., yakınları tarafından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.M.U.’nun hayatını kaybettiği belirlenirken polis ekipleri evde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından A.M.U.’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Ahmet Özer'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'İki İhale Sürecinde En Ufak Bir Dahlim Yok' Ahmet Özer'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'İki İhale Sürecinde En Ufak Bir Dahlim Yok'
Konut Alacaklar Dikkat! İstanbul ve Ankara'nın En Kârlı İlçeleri Açıklandı Konut Alacaklar Dikkat! İstanbul ve Ankara'nın En Kârlı İlçeleri Açıklandı
Bolu’daki Yangın Faciası Sürüyor: Görgü Tanıkları Dehşet Gecesini Anlattı, ‘Bu Bir Felaket, Bağıranlar, Atlayanlar…’ Görgü Tanıkları Dehşet Gecesini Anlattı, ‘Bu Bir Felaket, Bağıranlar, Atlayanlar…’
Deha Dizisinde Deprem! Ünlü Oyuncu Apar Topar Ayrıldı: Aras Bulut İynemli'nin İlk Tepkisi Şaşırttı Deha Dizisinde Deprem! Ünlü Oyuncu Apar Topar Ayrıldı: Aras Bulut İynemli'nin İlk Tepkisi Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek
Kimsenin Beğenmediği İş Mesleği Oldu: Aylık 80 Bin TL Kazanıyor! Acil Eleman Aranıyor Kimsenin Beğenmediği İş Mesleği Oldu: Aylık 80 Bin TL Kazanıyor! Acil Eleman Aranıyor
Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu
6 Yıl, 2.760 Gün Erken Emeklilik Fırsatı! EYT'den Sonra Bu Şartları Sağlayan Kolayca Emekli Olabilecek EYT'den Sonra Milyonlara Erken Emeklilik Fırsatı
Ek İşinden Zengin Oldu, Gerçek İşinden İstifa Etti: Şimdi Çalışmadan Ayda 420 Bin TL Kazanıyor Ek İşinden Zengin Oldu, Gerçek İşinden İstifa Etti: Şimdi Çalışmadan Ayda 420 in TL Kazanıyor