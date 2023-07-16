Özel harekât polisi otomobiliyle birlikte 250 metrelik uçuruma yuvarlandı

Gümüşhane’de özel harekat polisinin kontrolündeki otomobil virajı alamayarak yaklaşık 250 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Özel harekât polisi otomobiliyle birlikte 250 metrelik uçuruma yuvarlandı

Kaza gece saatlerinde Gümüşhane Süleymaniye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Süleymaniye Mahallesinden kent merkezine hareket halindeki 61 HB 859 plakalı otomobilin sürücüsü özel harekât polisi E.E. (35) virajı alamayarak yaklaşık 250 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Aracın düştüğü yerin tespit edilmesinin ardından ekipler ipler yardımıyla uçurumdan inerek araca ulaşmayı başardı. Yaralı olduğu tespit edilen özel harekat polisi E.E. acil sağlık ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla sedyeyle birlikte düştüğü uçurumdan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılan özel hareket polisinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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