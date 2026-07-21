Özel Gereksinimli Çocuğa Şiddet Uygulayan Eğitmen Tutuklandı
İstanbul Büyükçekmece'de özel bir eğitim merkezinde, öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı.
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Eğitim merkezine gitmek istemeyen B.B.T'nin davranışlarındaki değişikliği fark eden aile, çocuğun eğitim gördüğü sırada yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Eğitmenin, öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı anların sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şüpheli H.İ.K'yi Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, şüpheli H.İ.K'nin "kendini savunamayacak kişiye karşı yaralama" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.
Kaynak: AA
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