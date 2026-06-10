Özel Cephesi 'İhraç' Kararını Yargıya Taşıyor: 'Bu Talep Tüzüğe Aykırı'

CHP'nin Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK'sında dokuz milletvekilinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine Özel cephesinden tepki geldi. Özel yönetiminin parti sözcüsü Zeynel Emre, parti tüzüğüne aykırı olduğunu belirttiği karara karşı yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.

Son Güncelleme:
Özel Cephesi 'İhraç' Kararını Yargıya Taşıyor: 'Bu Talep Tüzüğe Aykırı'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MKemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK'sında dokuz milletvekili ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Özel yönetiminin Sözcüsü Zeynel Emre karara sert tepki gösterdi. Emre, söz konusu talebin parti tüzüğüne aykırı olduğunu belirterek yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.

TBMM'de açıklamalarda bulunan Emre, disipline sevk edilen Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Özgür Karabat'ın aynı zamanda Parti Meclisi üyesi olduğuna dikkat çekti. Emre, ihraç talebinin Parti Meclisi toplantısından bir gün önce gündeme getirilmesinin 'manidar' olduğunu söyledi.

'TÜZÜĞE AYKIRI'

Kararın parti tüzüğüyle bağdaşmadığını ifade eden Emre, disiplin sürecinin usul yönünden de tartışmalı olduğunu vurguladı. Zeynel Emre, ihraç talebine karşı yarın sabah Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı. Emre ayrıca konuyla ilgili olarak TBMM Başkanlığı'na da resmi yazı gönderileceğini belirtti.

CHP'de PM Öncesi İhraç Depremi: Bundan Sonra Ne Olacak? İşte Tüm Detaylar...CHP'de PM Öncesi İhraç Depremi: Bundan Sonra Ne Olacak? İşte Tüm Detaylar...Güncel

CHP Kulislerini Karıştıran İddia: Altı-Yedi Vekil İstifa HazırlığındaCHP Kulislerini Karıştıran İddia: Altı-Yedi Vekil İstifa HazırlığındaSiyaset

Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Kurultay Yanıtı: O Tarihi İşaret EttiÖzgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Kurultay Yanıtı: O Tarihi İşaret EttiGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
CHP
Son Güncelleme:
Manisa'da Orman Yangını Manisa'da Orman Yangını
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
İstanbul Emniyeti'nden 'Çıplak Arama' İddiasına Yanıt İstanbul Emniyeti'nden 'Çıplak Arama' İddiasına Yanıt
ÇOK OKUNANLAR
CHP Kulislerini Karıştıran İddia: Altı-Yedi Vekil İstifa Hazırlığında 'CHP'de Altı-Yedi Vekil İstifa Hazırlığında' İddiası
CHP'de PM Öncesi İhraç Depremi: Bundan Sonra Ne Olacak? İşte Tüm Detaylar... CHP'de PM Öncesi İhraç Depremi
Bir Parti İçin Daha 'Mutlak Butlan' Kararı: Kongre İptal Edildi Bir Parti İçin Daha 'Mutlak Butlan' Kararı: Kongre İptal Edildi
Trump'tan İran'a Yeni Tehdit: Bedelini Ödeyecekler 'Bedelini Ödeyecekler'
LGS Hazırlıkları Nedeniyle Cuma Günü Okullar Tatil Edildi Türkiye Genelinde Okullar Tatil Edildi