Özel Cephesi 'İhraç' Kararını Yargıya Taşıyor: 'Bu Talep Tüzüğe Aykırı'

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MKemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK'sında dokuz milletvekili ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Özel yönetiminin Sözcüsü Zeynel Emre karara sert tepki gösterdi. Emre, söz konusu talebin parti tüzüğüne aykırı olduğunu belirterek yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.

TBMM'de açıklamalarda bulunan Emre, disipline sevk edilen Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Özgür Karabat'ın aynı zamanda Parti Meclisi üyesi olduğuna dikkat çekti. Emre, ihraç talebinin Parti Meclisi toplantısından bir gün önce gündeme getirilmesinin 'manidar' olduğunu söyledi.

'TÜZÜĞE AYKIRI'

Kararın parti tüzüğüyle bağdaşmadığını ifade eden Emre, disiplin sürecinin usul yönünden de tartışmalı olduğunu vurguladı. Zeynel Emre, ihraç talebine karşı yarın sabah Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı. Emre ayrıca konuyla ilgili olarak TBMM Başkanlığı'na da resmi yazı gönderileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA