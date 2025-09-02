Özel Canlı Yayında Konuşuyor: 'KARARI TANIMIYORUZ'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetim kurulunu görevden alınırken, İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı atandı. Karara tepkiler sürerken, CHP lideri Özel de kararı tanımayacaklarını kaydetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında, İstanbul İl Yönetimine Kayyım atanmasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

'MAHKEMEYİ GÖRMEDEN GÖREVDEKİNİ UZAKLAŞTIRIN' TALİMATI VERDİLER'

Özel, karara ilişkin yaptığı açıklamada "Biz bu karardan haberdardık. Bu 10'uncu denemeydi. İstanbul'da 4 Ankara'da 6 dava var. 'Mahkemeyi daha görmeden görevdekini uzaklaştırın' talimatı verdiler. Hukukçularımız bu davada tedbir kararı verilemez, doğrudan sonuç oluşturur" ifadelerini kullandı.

Özel, açıklamalarında 'kötülük zirve yaptı' derken, "Savaş meydanında Atatürk'ün kurduğu partiyi sen Çağlayan Adliyesi'nde yok edemezsin, durdurmazsın. Bu sana nasip olmaz" diye konuştu.

Gürsel Tekin'in kayyım olarak atanmasına ilişkin de konuşan Özel, "Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi. Ne genel merkeze ne il başkanlığına Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği biri giremez" dedi.

Özel, bugün bir basın organında yayımlanan 'Genel Başkanlıktan istifa edeyim, Ekrem İmamoğlu aday olmasın ama yeter ki seçim yap' açıklamasına ilişkin de konuşurken, "'2 Kasım'da seçim yapacağını açıkla, genel başkanlığı bırakayım' diyorum" dedi.

KOMİSYONDAN AYRILACAK MI?

CHP'ye yönelik operasyonlar nedeniyle Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan CHP'li üyelerin çekilip çekilmeyeceği sorulan CHP lideri Özel, komisyonda çıkmalarının en çok AKP'nin işine yaracağını savundu.

Özel, şunları kaydetti:

"Ben bu komisyona bizim arkadaşlara operasyon yapılmasın, bırakılsın, bilmem ne şartıyla girmedim ki... İşte operasyon oldu ya da "Bak, daha bırakmadılar, şimdi buradan çıkasın." Bu komisyon 18 Mart gününde kurulsaydı darbe sürecinden önce, girmeyecek miydik? O yüzden, sapla samanı, elmayla armudu ayırmak lazım birbirinden."

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz CHP olarak hukuken atılması gereken her adımı atacağız. Mahkemeye itiraz edeceğiz ama bir yandan mahkemenin yaptığı bu iş Türkiye'de seçim hukukunu askıya alıyor. Bu açıdan YSK'ye ve AYM'ye başvuracağız. Bu kararı olağan kabul etsek ne olur? YSK'nin yürüttüğü hiçbir seçim bundan sonra kesin değildir"

Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanımızdır. Görevinin başındadır, görevine devam ediyor. İsminden bağımsız olarak atanan kayyum heyetinden, görevi kabul edeceğini anladığımız, açıklaması o yönde olan kişiyi partiden ihraç ettik. Kendisini tedbirli şekilde, yani karar alındığı an parti üyeliği sona eriyor. Tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partiden ihraç ettik.

'DİĞER İSİMLER KAYYIM KARARINI KABUL EDERSE İHRAÇ EDERİZ'

Bu, Gürsel Tekin olsa olur, bir başka isim olsa olur. Bu saray düzeninin, bu yargı kumpasına "Ben görev yaparım." diyen diğer dört arkadaşın açıklamalarını bilmediğimiz için onlar çok yakın takibimizde olan partililerimiz, geçmişte ilçe başkanlığı görevleri yapmışlar. Eğer onlar "Biz görevi kabul ediyoruz." derlerse onlar da ihraç edilecek."

