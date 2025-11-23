Özel Bakım Merkezinde Felaket: Minik Poyraz Efe Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa'da bir özel engelli bakım merkezinde meydana gelen yangında, alevlerin arasında kalan otizmli Poyraz Efe Öztürk ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay sırasında merkezde bulunan 7 yaşındaki Poyraz Efe Öztürk, alevlerin arasında kaldı. Durumu fark eden çevredekiler hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

POYRAZ EFE HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler olay yerine ulaştığında hızla tahliye çalışmalarına başladı. Binadaki diğer kişiler güvenli bir şekilde dışarı çıkarılırken, Poyraz Efe ağır yaralı olarak binadan çıkarıldı ve ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

DEPREMZEDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Minik Poyraz Efe'nin ailesinin ayrı olduğu ve depremzedeler oldukları, ailenin Osmaniye’den Şanlıurfa’ya geldiği öğrenildi. Cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA