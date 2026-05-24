Özel 'Anlaşmaya Varmıştık' Diyerek Duyurdu: Dışarıdakiler CHP'li Değil

'Mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Merkezinde bugün gece saatlerinden sabah saatlerine kadar hareketlilik yaşandı. 'Tahliye' talebi üzerine partililer genel merkezde gece boyunca nöbet tutarken, sabah saatlerinde aralarında milletvekillerinin de olduğu Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir ekibin Genel Merkeze gelmesiyle birlikte tansiyon yükseldi.

VALİLİK'TEN EMNİYET'E UYGULAYIN TALİMATI

Son olarak Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Ankara Emniyetine ikinci dilekçesini sunduğu öğrenildi. Dilekçede, "Milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz" ifadeleri yer aldı.

Bu başvurunun ardından Ankara Valiliği de mahkeme kararının uygulanması için Emniyet'e talimat verdi.

'SİLAHLI BIÇAKLI OLDUĞUNU TAHMİN ETTİĞİMİZ KİŞİLER'

Gelişmeler sürerken Özgür Özel, Sözcü gazetesine konuştu. Özel, şunları söyledi:

"Kemal Bey akşam aradı, konuştuk. Ben kendisine Parti Meclisi üyelerimizle ve milletvekillerimizle durum değerlendirmesi yaptıktan sonra kendisini arayacağımı söyledim ve ortaya çıkan tabloya göre bir çalışma yapıldı. Kemal Bey ile yapılan görüşmede ikişer isim görüşmeye katılsın diye kararlaştırdık. Biz Suat Özçağdaş ve Murat Emir'i temsilci olarak seçtik, Kemal Bey grubu adına da Mahir Polat ile Orhan Sarıbal bugün saat 14.00'de bir araya geleceklerdi ve neler yapılabileceğini, partinin ne zaman kurultaya götürülebileceğini görüşmek için toplanacaklardı.

Fakat bugün sabah 07.00'den itibaren bir baktık ki Genel Merkez'imizin önüne birtakım silahlı ve bıçaklı olduğunu tahmin ettiğimiz CHP'li olmayan insanlar gelmeye başladı. Arkadaşlarımız da elbette bu duruma karşı koymaya başladı. Bazılarının badigart olduğunu bildiğimiz bu isimlerle gençlerimizi karşı karşıya getirmemek için biz her şeyden önce arkadaşlarımızı böyle bir olaydan kurtarmaya çalışıyoruz."

Kaynak: Sözcü