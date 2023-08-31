Özdağ'ın Akşener'i hedef alması ortalığı karıştırdı: İYİ Parti ve Zafer Partisi arasında sığınmacı polemiği

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili kullandığı ifadeler iki partinin arasındaki ipleri gerdi.

Özdağ’ın Akşener’e yönelik kullandığı “Türk milliyetçiliği istek şarkı değildir. Biraz da biz söyleyelim diyemezsiniz. Yanındaki kadroyla Türk milliyetçiliği yapması da Suriyelileri yollaması da mümkün değil” ifadeleri, İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Mehmet Tolga Akalın’ın tepkisini çekti.

Akalın, ilgili haberi alıntılayarak, “Türk Milli kimliği tarihinin gördüğü en ağır saldırı altındayken ve Türk Milliyetçilerinin birlikteliği tartışma götürmeyecek bir ihtiyaçken bu yaklaşım “milliyetçi bozgunculuktur”. Maalesef bu bozgunculuk tam da beklenen yerden yükselmiştir. Bulunduğu bütün yapılarda pozitif katkı vermek yerine bozgunculuk yapmayı meslek edinmiş, kendi partisinin kurucu kadrolarını bile bu kadar kısa sürede dağıtmayı başarmış, 20 yıllık siyasi hayatı boyunca birlikte yürüdüğü 20 kişi bile sayamayacak olan ve nihayetinde Sn Kemal Kılıçdaroğlu’ndan siyasi namus dersi alan ve bu suretle Türk Milliyetçilerinin siyasi asaletine gölge düşüren birisinden beklenebilecek sözler bunlar” ifadeleriyle Özdağ’a tepki gösterdi.

Türk Milli kimliği tarihinin gördüğü en ağır saldırı altındayken ve Türk Milliyetçilerinin birlikteliği tartışma götürmeyecek bir ihtiyaçken bu yaklaşım “milliyetçi bozgunculuktur”. Maalesef bu bozgunculuk tam da beklenen yerden yükselmiştir. Bulunduğu bütün yapılarda pozitif… https://t.co/32eL5XgpTH — Mehmet Tolga AKALIN (@avtolgaakalin) August 31, 2023

Akalın’ın kullandığı ifadelere Zafer Partisi cephesinden de yanıt gecikmedi. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur, “Melez partinin çakma milli güvenlik ve göçten sorumlu genel başkan yardımcısı, Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Prof.Dr. Ümit Özdağ’a İYİ Parti’nin sahte milliyetçiliğini ortaya koyduğu için saldırmış. Ne mutlu Türküm diyene sözünden rahatsız olduğunu söyleyen Salim Ensarioğlu ve Türkiye Milleti diyen Enver Altaylı’nın yeğeni Buğra ile aynı partide Atatürkçülük ve Türk milliyetçiliği yapacakmış. Hadi oradan..” ifadelerini kullandı.