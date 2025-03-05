Özcan Deniz İfade Vermek İçin Adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü oyuncu Özcan Deniz'in Sarıyer Uskumruköy’de sit arazisinde yer alan villaya izinsiz ve ruhsatsız havuz ve garaj yaptırdığını tespit etti. Başsavcılık tarafından Özcan Deniz hakkında 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.

İfadesinin alınması için savcılık tarafından İstanbul Adliyesi'ne çağırılan Özcan Deniz bugün adliyeye geldi. Deniz, İstanbul Adalet Sarayı İmar Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade veriyor.

Kaynak: DHA