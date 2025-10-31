Ozan Elektronik Para AŞ'ye Kayyım Atandı! 10 Şüpheliye Gözaltı Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve “pos tefeciliği” iddialarına yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yürütüldüğü iddia edilen kara para aklama faaliyetlerine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

‘SUÇTAN KAYNAKLANAN GELİRLERİN AKLANDIĞI’ TESPİT EDİLDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu bildirildi.

Soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” edilerek elde edilen gelirlerin, “pos tefeciliği” kapsamında aklandığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

PARA STATÜSÜ ‘MEŞRU FAALİYET’ GÖRÜNTÜSÜ İÇİN KULLANILMIŞ

Yapılan mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün, suçtan elde edilen kazançların yasal ticari işlem gibi gösterilerek finansal sisteme dahil edilmesi amacıyla kullanıldığı değerlendirildi.

MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği belirtildi.

Bu raporlarda, suç gelirlerinin sanal POS cihazları aracılığıyla sisteme sokulduğu, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden yapılan işlemlerde alarm uyarılarına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı kaydedildi.

Aynı kartların farklı iş yerlerinde kısa süre aralıklarla kullanılması, işlemlerin “para aktarımı ve pos tefeciliği niteliğinde” olduğunu ortaya koydu.

SİGORTA ŞİRKETİ ÜZERİNDEN PARA AKIŞI İDDİASI

Açıklamada, Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” adı altında para transferleri yapıldığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği ifade edildi. Bu yöntemle suç gelirlerinin “sigorta primi” veya “ticari işlem” görünümü altında aklandığı tespit edildi.

402 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Yapılan mali analizler sonucunda, toplam değeri yaklaşık 402 milyon lira olan 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

Suç gelirlerinin finansal sisteme sokulmasında aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ’ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına hükmedildi. Bu kararın, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla alındığı belirtildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK SÜRÜYOR

Başsavcılığın açıklamasında, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA