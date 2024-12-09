Oz Büyücüsü Filminin Kırmızı Ayakkabıları Rekor Fiyata Satıldı

Sinema tarihinin efsane filmi 1939 yapımı Oz Büyücüsü’nde Judy Garland'ın canlandırdığı Dorothy karakterinin giydiği topuklu kırmızı ayakkabılar, Heritage adlı müzayede evinde satışa çıkarıldı.

85 yıl sonra müzayedede satışa çıkarılan ayakkabılar için açılışta canlı teklif 1,55 milyon dolardan başladı. Açık artırmada satılan en değerli film hatırası olan ayakkabılar, 32.5 milyon dolara satıldı.

2005'te eski mafya üyesi Terry Jon Martin tarafından Judy Garland Müzesi'nden çalınan ayakkabılar, 2018'de FBI tarafından düzenlenen bir operasyonda bulunmuştu.

Kaynak: Sputnik