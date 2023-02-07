Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor

Deprem felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin oyuncuları arasında yer alan Uğur Aslan isyan etti. Ailesi için yardım istedi.

Deprem
Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor - Resim: 1

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen şiddetli deprem büyük hasara yol açtı. Yüzlerce insan enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.

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Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor - Resim: 2

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan Hatay'da göcük altında kalan yakınları için yardım çağrısında bulundu.

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Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor - Resim: 3

BÜYÜK TEPKİ

Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan sosyal medya sayfasından yayınladığı mesajla isyan etti. Aslan ailesinin yarıya yakınının deprem bölgesi Hatay’da olduğunu söyledi.

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Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor - Resim: 4

Uğur Aslan twitter sayfasına “Ailemin yarıya yakını göçük altında… Diğer kalanlarının söylediği tek şey; bize kimse yardım etmiyor. Nedeeeeennnnnn?” yazdı ve yetkililerden yardım talep etti. 

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