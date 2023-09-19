Oyuncu Merve Kayaalp, babasının silahıyla hayatına son verdi

Sinema oyuncusu Merve Kayaalp (36), tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Son Güncelleme:
Oyuncu Merve Kayaalp, babasının silahıyla hayatına son verdi

Muğla’nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp (36), tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Dalaman’a babasının yanına 1,5 ay önce taşınan Kayaalp, ’Sakarya Fırat’, ’Küçük Kıyamet’, ’Düşler ve Umutlar’, ’Elif’, ’Şeref Meselesi’ ve ’Savaşçı’ dizilerinde rol almıştı.

Dalaman’ın Gazi Bulvarı’ndaki bir apartmanın ikinci katındaki balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Emekli asker olduğu öğrenilen babası Ali Rıza Kayaalp’in markete gittiği sırada, babasına ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp’in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden "arsenik" iddiasına ilişkin açıklama İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden "arsenik" iddiasına ilişkin açıklama
Pirinçteki gizli tehlike: Pişirirken dikkat! Bunları yapmadan sakın yemeyin Pirinçteki gizli tehlike: Pişirirken dikkat! Bunları yapmadan sakın yemeyin
TÜRK-İş'ten kıdem tazminatı açıklaması TÜRK-İş'ten kıdem tazminatı açıklaması
Geçmiş Bugündür: Tanıkları ve sorumlularıyla 12 Eylül’ün belleği Tütün Deposu’nda Tanıkları ve sorumlularıyla 12 Eylül’ün belleği Tütün Deposu’nda
Bir tencere dolusu sarmayı hızlıca pişirme tekniği! Aşçıların bildiği püf noktalar Bir tencere dolusu sarmayı hızlıca pişirme tekniği! Aşçıların bildiği püf noktalar
30 yıl hapis cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
10 kentte kuvvetli sağanak bekleniyor: İl il hava durumu... 10 kentte kuvvetli sağanak bekleniyor
Konuşulan rakamlar belli oldu: Asgari ücret için 5 formül masada Asgari ücret için 5 formül masada
Oyuncu Merve Kayaalp, babasının silahıyla hayatına son verdi Ünlü oyuncu, babasının silahıyla hayatına son verdi
İddia: Nureddin Nebati ve Şahap Kavcıoğlu birbirine girdi, bakanlık koridorlarında ağır suçlamalar havada uçuştu! Nebati ve Kavcıoğlu birbirine girdi, bakanlık koridorlarında ağır suçlamalar havada uçuştu
Erdoğan'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili soru soran gazeteciye: Sizi niye bu kadar ilgilendiriyor? Erdoğan'dan Kavala ve Demirtaş'la ilgili soru soran gazeteciye: Sizi niye bu kadar ilgilendiriyor?