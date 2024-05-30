Oyuncu Gülşah Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı

2018 yılında Gökhan Günal ile evlenen Gülşah Çomoğlu, Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nden mezun olduktan sonra oyunculuk yapmaya başladı. Yüksek Sosyete, Umudun Kıyısında, Behzat Ç., Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru adlı yapımlarda rol alan Gülşah Çomoğlu, İki Efendinin Kuşağı, Troyalı Kadınlar, Kafatası, Yeşil Kuş, Tanrı, Hürrem Sultan, Camdan Kalp ve Venedik Taciri adlı tiyatro oyunlarında rol aldı.