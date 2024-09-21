Oynadığı Tüfek Ateş Aldı, 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Siirt'e bir çocuk oynadığı av tüfeğinin ateşlenmesiyle yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tayyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Oynadığı Tüfek Ateş Aldı, 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Siirt’in Pervari ilçesinde oynadığı av tüfeğinin ateş almasıyla yaralanan Tayyar Aygün (8), hayatını kaybetti.

Öğle saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Çobanören köyünde meydana gelen olayda, Tayyar Aygün, iddiaya göre evde yalnız olduğu sırada av tüfeğiyle oyun oynarken tetiğe dokundu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Tayyar’ın vücuduna isabet etti. Kısa süre sonra eve gelen yakınları, çocuklarını kanlar içerisinde hareketsiz görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tayyar’ın hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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