Boş salona konuşmuştu... Bakan Bozdağ, personel alım sayısını yükseltti

Bekir Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını, önümüzdeki hafta ilanların yayımlanacağını bildirdi. Bozdağ, aday olduğu Şanlıurfa'da boş salona konuşmuştu.

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Boş salona konuşmuştu... Bakan Bozdağ, personel alım sayısını yükseltti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını, önümüzdeki hafta ilanların yayımlanacağını bildirdi.

Bekir Bozdağ, 14 Mayıs'taki seçimlerde AKP'den Şanlıurfa Milletvekili adayı gösterildi. Bozdağ, geçen günlerde şehirde katıldığı etkinlikte boş salona konuşmuştu. 

Personel alım sayısının, Bozdağ'ın boş salona konuşmasının ardından gelmesi, dikkat çekti.

Görüntüler aday tanıtım toplantısından: AKP'nin Şanlıurfa adayı Bekir Bozdağ boş salona konuştuGörüntüler aday tanıtım toplantısından: AKP'nin Şanlıurfa adayı Bekir Bozdağ boş salona konuştuSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
AKP Seçim 2023 Bekir Bozdağ
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